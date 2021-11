SVI ĆE SE SURIŠITI KAD ME VIDE NA VRATIMA! Maja progovorila tik pred ulazak u Zadrugu, spremna na SUSRET sa Dalilom i Carem!

Maja Marinković sprema se da uđe u "Zadrugu", a sada je progovorila o reakcijama ukućana kada je budu ugledali ma vratima Bele kuće.

- Moja pojava će srušiti sve kad me vide na vratima. Neću morati ništa da uradim - istakla je uz osmeh Maja za "Ekskluzivno", aludirajući na to da će se njenom bivšem emotivnom partneru Filipu Caru vratiti nekadašnje emocije, te da će ostaviti rijaliti zvezdu Dalilu Dragojević, koja je zbog njega stavila tačku na brak sa suprugom Dejanom.

foto: Kurir

- Dalila je zlo! Nije vredna komentara. Ona je kao pojava zaista katastrofa, i za gledati i za slušati!

Osim toga, Marinkovićeva je prokomentarisala i samog Filipa.

- Nije lepo to što je uradio, jednostavno nije korektno. Ja sam njega, sa druge strane, ispoštovala na svaki mogući način, a to što je on uradio govori o tome kakav je on čovek. Uostalom, vreme će sve pokazati - dodala je rijaliti zvezda.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

kurir.rs/I.B.

