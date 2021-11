FILIP NE MOŽE U KUĆU, KLJUČ JE KOD MENE! ŠOK ispovest Dalilinog oca o njenoj AFERI i porodičnim TAJNAMA: Izdala je Dejana, ja neću

Huso Mujić, otac Dalile Dragojević, danima je u žiži interesovanja zbog ponašanja svoje ćerke u rijalitiju "Zadruga 5".

- Pritisak sam dobio, i tako... Ali, nisam dobro, nije mi zgodno, ništa mi nije u redu šta se sve ovo dešava. Dejana sam zavoleo, dečko je prva liga, nemam šta da kažem ružno o njemu - započinje priču Huso, pa nastavlja:

- Nisam mogao da naslutim da će do ovoga doći. Sve je bilo u najboljem redu, šta se tamo desilo, ne znam. Stalno su bili zajedno, napravilii su kuću, sve je bilo dobro, nikad nije bilo kakvog znaka da će do ovoga doći - kaže on.

- Dalila se nikad nije žalila, dolazio je i Dejanov otac, on zna da je sve bilo super, niko se nije žalio. I on se čudi, ne može da razume, kao ni ja, ne znam šta se dešava. Žao mi je Dejana. Između Filipa i Dalile nema emocija, nema od toga ništa, nisu jedno za drugo. On da ima pametu to ne bi nikad uradio Dejanu, ali šta ćemo - zbunjen je Huso.

- I Dalila da je bila normalna, ne bi to uradila, ne znam šta se dešava sa njom. Opet kažem, nije mi jasno šta se desilo, kaže da je zaljubljena, možda jeste, možda i laže, ali znam da nema sreće sa Filipom. Čovek nije u redu - zapaža Dalilin otac, pa otkriva da će kuću prepisati Dejanu:

- Ne znam iskreno ni šta bih je pitao... Zanima me samo zašto je lagala da nema emocija sa Dejanom. Filip ne može doći ovde, nema ona kuće, ključ je kod mene, papiri, sve je na mene, kuća može da ide samo Dejanu! Ja ću Dejanu prepisati kuću, a on nek odluči šta će s njom - poručuje Huso.

- Ona je izdala Dejana, ja neću. On će se pitati šta će biti s tim, ja se neću mešati. Ona može da se vrati samo sa Dejanom, u suprotnom neće živeti ovde. Rekla je da hoće da živi u Beogradu, neka je. Nezgodnio je, izbegavam razgovor sa svima. Nisam se čuo ni sa Dalilnim majkom, nisam ni sa kim u kontaku, ovo je malo selo - priča on.

Huso se dotakao i Dejanovog odnosa sa njegovom porodicom.

- Kao devojčica je bila dobra, sve je imala. Rođena u Beču. Dejanova majka valdja nije htela da da plac, ja sam dao plac, pa su ovde došli da žive. Dalila je više puta pričala o tom odnosu, ja sam uvek govorio da se Dejan javi majci. Nije hteo da ide, samo je u kontaktu sa Goranom, svojim ocem. Mislim da to nije zbog Dalile, on to ima nešto sa njima... Ne znam - priča Huso.

Huso se osvrnuo i na navode da Dejan prešao u islam.

Bio je Dejan par puta, bile su sahrane, pa normalno da će doći da ispoštuje, ali nije promenio veru. Svako može da uđe u džamiju, ali on je ostao Dragojević.Dalila je moja, ali i Dejan je moj. Ja sam prošao dosta stvari kroz život, ali to se ne radi tako, to mora na drugačiji način da se završi. Trebalo je da dođu kući zajedno, da sednu i razgovaraju, zna se red, a ovo je nula. Stidim se njenih postupaka, niko mi ništa ne govori, samo iza leđa Imam da kažem Dalili da se što pre okani Filipa. Kakav je Dejan, mislim da će joj dati drugu šansu - zaključuje Huso u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

