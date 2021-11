DALILA JE MONSTRUM! Maja BRUTALNO komentarisala Dragojevićku i otkrila da se oko ulaska u ZADRUGU savetuje s Mladenom VULETIĆEM!

Maja Marinković govorila je o Dalili Dragojević, a otkrila je i da se čuje sa svojim i Dalilinim bivšim dečkom, Mladenom Vuletićem.

foto: Kurir

- Dalila me nervira, ona je monstrum od žene. A i to je blaga reč. Sad će neko da kaže "Majo, morališeš", ali ne. Ja sam pravila razne gluposti, ali sam bila slobodna, iako mi to ne daje za pravo, ali ona je ta koja je osuđivala mene, i mnoge druge devojke, eto šta sad radi na pola metra od svog zakonitog muža. Nemam razloga da se petljam u njen i Carev odnos, ali komentarisaću je jer me ne vadi iz usta - rekla je Maja.

foto: Kurir

- Dopisivala sam se sa Mladenom Vuletićem, on je moj bivši dečko. Ne dopisujemo se o ljubavnom odnosu, ostali smo prijatelji, savetujemo se mi međusobno, o Zadruzi na primer - rekla je Maja u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji.

foto: Printscreen RED tv

Kurir.rs/S.M.

