TI SI ODVRATNA SELJANČURA! Dalila brutalno PONIŽAVALA Sandru Čaprić, zamerila joj Cara i isprozivala kao niko! (VIDEO)

U toku je podela budžeta novog vođe Dalile Dragojević, nastala je opšta pometnja u Beloj kući.

Dalila je sasula cimerima sve u lice, a najviše je potkačila Sandru Čaprić.

foto: Pritnscreen

- Perfidna si, odvratna, spremna na sve. Ono kada je bilo sa Filipom i to ti je priča. Tolalno si se igrala, ali je kratko trajalo sve. Videla si da nisi bitna, seljanka si i namazana go*nima, a seljančura si odvratna, Upravljaš Anđelom i Magdalenom. Glumiš one tri gade ribe a ti si najgadnija. Smatram da moraš malo da se izboriš sa nekim stvarima. Odbojna si muškarcima, nikoga ne možeš da zadržiš. bilo je tu i Frana i Mateje, to mi je jadno. Pokušavaš priče da praviš - rekla je Dalila Sandri.

foto: Pritnscreen

- Sledeći srednji budžet ide Viki. Takođe sam planirala da ti dam veliki budžet, ali videću ko će imati prednost za ovaj veliki budžet. Ti si neko ko mi je bio top, da si uvek jako iskrena i da se ne plašiš osude. Potresla me je tvoja priča, slušala sam razne priče, ali u životu nisam čula ovo što se tebi desilo, zbog čega sam i Marijanu osudila. Mislim da si jako perspektivna, da doguraš daleko, samo ako pamet usmeriš na neku drugu stranu. Za mene si najbolja kao solo igrač, u odnosu sa Markom si mi ugušena, kao ne postojiš. Povredilo me je kad si mi prišla i rekla da ćeš čuvati Filipa, a onda se poljubila sa njim - rekla je Dalila Viktoriji Mitrović.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:33 NIVES CELZIJUS KAO OD MAJKE ROĐENA! GRUDI JOJ KIPE, A MEĐUNOŽJE ISTETOVIRANO! VRUĆ SNIMAK