LJUBAVNICI IZ ZADRUGE SKOVALI TAJNI PLAN! Dalila i Car ostaju u SRBIJI posle rijalitija, a evo kako će potrošiti HONORAR

ona neće u bosnu, on u hrvatsku

Dalila Dragojević i Filip Car dogovorili su se da posle "Zadruge 5" započnu zajednički život u Beogradu! Bosanska starleta i momak iz Crikvenice planiraju da od honorara koji zarade u rijalitiju kupe stan u srpskoj prestonici. Osim što će tako obezbediti mesto za život, Dalila je već našla i novi posao - postaće voditeljka.

- Dalila i Car žele da odmah po izlasku iz "Zadruge" počnu da žive zajedno i odlučili su se da to bude u Beogradu. Niti se Dalili vraća u Republiku Srpsku, niti Filipu u Hrvatsku! Ona je svesna da nema šta da traži u kući u selu Šepak gde je živela sa Dejanom, pa je razmišljala gde bi mogla da se preseli. Pošto se prethodnih godina žalila da joj nedostaju izlasci i Beograd, lako je prelomila da to bude upravo srpska prestonica. Filip je odmah pristao! On je ionako celo leto između dve sezone "Zadruge" proveo u Srbiji, pošto ga u Hrvatskoj čeka nekoliko krivičnih prijava, pa smatra da će njih dvoje ovde imati najbolje mogućnosti za život i posao - priča izvor.

foto: Printscreen

Dalila glava kuće

Prema njegovim rečima, dogovorili su se da zajedno pazare stan od novca koji zarade u rijalitiju.

- Plan im je da odmah počnu da žive pod svojim krovom, a ne da bacaju pare na iznajmljivanje. Čim se završi "Zadruga", krenuće da traže stan da kupe. U svim ovim planovima glavnu reč vodi Dalila - priča naš sagovornik i dodaje da učesnica "Zadruge" već zna čime će se baviti:

- Ona je sa Dejanom često snimala klipove za Jutjub i društvene mreže. Na Pinku su zapazili da to radi dobro, jer je elokventna i "kamera je voli". Najverovatnije će se za početak zaposliti na Red TV, koja je u okviru Pinka, a zatim da pređe da radi novi projekat ružičaste televizije, koji kreće nekoliko meseci posle finala "Zadruge 5".

foto: Pritnscreen

Ljubavno gnezdo

I sama Dalila je potvrdila da bi volela da ljubavno gnezdo s Filipom svije u Beogradu:

- Ako ostanemo zajedno, volela bih da živimo ovde. Bilo bi lepo da kupimo stan i počnemo neki zajednički posao. Imam i neke planove sa Pinkom, ali to ne bih još da otkrivam... Beograd je metropola, uvek mi prija kad sam ovde. Osim toga, Matora mi je obećala da ćemo da ludujemo po splavovima! Jedva čekam!

foto: Printscreen/Pink

Dejan otvara šiša-bar

Dejan Dragojević, kog je Dalila ostavila zbog Cara, ne želi da se vraća u rodni Veternik jer ne razgovara s porodicom:

- Ostaću da živim u Beogradu. Svi su me odbacili, sam sam i moram da krenem od nule. Od honorara bih voleo da otvorim šiša-bar. To mi je stara želja, nadam se da će se ostvariti.

foto: Printscreen

Dejanova majka Biljana: Dalila je manipulatorka

Dejanova majka Biljana ispričala je da su sin i snajka prekinuli svaki kontakt s njom jer nije pristala da dozidaju sprat na njihovoj porodičnoj kući u Veterniku!

- Ona mi je poslala poruku da više nemam sina i blokirala me. On je bio mlad, a ona prevejana, premazana, manipulatorka... - rekla je Biljana.

foto: Printscreen

kurir.rs/informer

