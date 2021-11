MAJA MARINKOVIĆ LIKUJE POSLE DALILINOG NERVNOG SLOMA: Nije mi žao, ona je SRAMOTA ženskog roda! A tek šta je Caru poručila

Maja Marinković tvrdi da bi Dalili bilo sto puta gore da se nalaze pod istim krovom u Zadruzi.

Dalila Dragojević doživela je emotivni i nervni slom kada ju je pred svima ostavio dečko Filip Car, koji ju je tom prilikom nikad gore izvređao i ponizio. Ona je šutirala sve pred sobom, a izvedena je iz kuće nakon što joj je pozlilo. Car je ostao pri svojoj odluci da sa Dalilom ništa više ne želi, a u razgovoru sa zadrugarima priznao je da mu je odnos bio znatno bolji sa bivšom devojkom Majom Marinković, sa kojom je, kako kaže, "sve bilo top".

- Uopšte mi nije žao Dalile i ovih situacija, sama je sebi napravila sve. Da sam ja tamo ovo sada je ništa kako bi reagovala na mene i moje komentare. A što se tiče Filipa, nervira me to što me spominje svaki put kada ima svađu sa svojom udatom devojkom, naravno da ne može da poredi odnos sa mnom, i sa njom. Ona je sramota ženskog roda! On mene kao muškarac ne interesuje, tako da nema potrebe da me provlači posle svega u bilo kom kontekstu - jasna je bila Maja u izjavi za Pink.rs.

foto: Kurir, Nikola Anđić, Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem