PREDSTAVILA SE KAO DALILA MORENO, BOSANSKA PARIZ HILTON: Kako je smerna cura iz ŠEPKA postala PRELJUBNICA OPTEREĆENA RIJALTIJEM?

Dalila Dragojević, danima je u žiži interesovanja zbog svog intrigantnog ponašanja u rijalitiju "Zadruga 5". Njena nekadašnja koleginica iz rijalitija, Vesna Rivas, otkrila je detalje njenog razvojnog puta.

foto: Printscreen

- Sve je fejk, osim njene bolesne potrebe da bude pred kamerama. I da se to dešava pred kamerama, makar i najveće zlo koje priređuje sebi, porodici, ljudima koji su je iole voleli i poštovali - započela je priču Vesna.

- Ljudi kad uđu u rijaliti, uđu i traže partnera. Dalila kad je startovala, pratim je od prvog momenta do danas. Ona kad je ušla prvi put u rijaliti, ona je bila fina i smerna devojčica, koja je učila, studirala, gledala na laptopu, uživala u svadbi)(Vesne Rivas i Zmaja od Šipova u Parovima), ona je bila moj najveći fan, moj i Zmajev. Zvala je produkciju i molila da je prime, i primili su je, dali su joj šansi, ali je ispala posle mesec dana, bez harizme, bez ičega, nikad nije bila, niti će ikad biti dobar rijaliti igrač. Ona je rijaliti flaster. Ona skače i lepi se za nekoga ko je u priči - govori Vesna.

foto: Printskrin

- Ona tada ispada, dobija veliku osudu javnosti, jer je tada pričala o problemima u njenoj porodici i rečeno joj je samo ako imaš priču, partnera, možeš da se vratiš, nisi interesantna. Ona je tada utripovala da može, da je ona naj, samo to niko ne prepoznaje. Ona se spanđa sa Mladenom napolju, dogovore priču, da uđu kao par. Ona reši da je ne interesuje šta kaže porodica. Ona tad ulazi besna, nepodržana od porodice, babo je izbacio iz kuće. Ne ulazi kao fina devojčica, studentkinja, ona ulazi u tigrastoj vamp haljini, kao vamp devojka - govori Vesna.

foto: Print Screen

- Predstavila se kao "Ja sam Dalila Moreno", bosanska Pariz Hilton. Već je to veštačko, onda ulazi i on, ona naručuje momka, produkcija je tražila momka. Biva jedan, drugi, treći peti. Ulazi David, ona je odlepila na njega. Dečko došao iz Amerike, prelep, prezgodan, ulazi sa kožnim koferima, a ona pati za tim sitnicama, jer to nema. Ona je sve to uočila i na njega, i kaže mu "Mnogo si lep, je l ti se dopada neka devojka ovde", on kaže "da", ona pita "Jesam li to ja", on kaže "Ne, već Aleksandra Subotić" i tako je sve krenulo. Od tad kreće njen omraz prema Dragojevićima, od tad kreće da napada Davida, pokušavala da ga ljubi silovito - prisetila se Vesna i nastavila:

foto: Printscreen

- Onda je Dejan došao u studio, on je do tad pljuvao Dalilu, "ravo", sve najpogrdnije. Ona je taj dan bila raspoložena, on je kritikuje, a ona ga pita "Je l bi ušao ovde", on uđe. Brak i veza Dalile i Dejana je iz prkosa, inata, i za potrebe igre. Sa njene strane, a i sa njegove - govorila je Vesna u emisiji "Grand magazin".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!