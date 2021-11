ŠOK INTERVJU DALILE I CARA IZ ZADRUGE: Ona bi se odrekla porodice zbog Filipa, njemu MAMA na prvom mestu! KAKO ĆE ONI OPSTATI

Dalila Dragojević i Filip Car imaju potpuno različite poglede na život! Ljubavnici su u „Zadruzi" iznosili svoja mišljenja na brojne kontroverzne teme i gotovo uvek su im se stavovi razlikovali.

Dalila tvrdi da bi se bez problema odrekla porodice zbog ljubavi, dok Car ni zbog koga ne bi napustio svoju porodicu. Filip smatra da je seks u rijalitiju nešto sasvim normalno, dok njegova ljubavnica ne želi da se „razvlači pred kamerama", piše Hit.

Intrigantni par iz „Zadruge" započeo je ljubav tako što je starleta prevarila muža Dejana Dragojevića, tražeći nešto bolje. I kao što im je veza burna, punu svađa, raskida i pomirenja, takvi su im i stavovi. Oni imaju različito mišljenje i kad je reč o prevari, pravljenju bebe, odnosu s porodicom...

foto: Printscreen/Pink

Odgovori Dalile: Seks u rijalitiju?

Ne podržavam razvlačenje po krevetima, posebno ne tokom dana. Dok sam bila sa Dejanom, imali smo četiri puta seks u „Zadruzi", a da to niko nije primetio. Ne sviđa mi se ono što rade Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić! Vode ljubav pred punom sobom! Još ona šeta po kući puna modrica koje su nastale iz strasti, a ima samo 17 godina. Užas! Sve može, ali ako je skriveno.

Da li je prevara ako muž/žena znaju za ljubavnika/ljubavnicu? - Naravno da nije! Svaka žena ima pravo na sreću, samo je važno da bude iskrena. Ma, kome da budem verna, papiru?! Ja sam Dejanu jasno stavila do znanja da me više ne zanima i da sam slobodna žena. Što se mene tiče, ja sam razvedena. Čim izađemo odavde, rešićemo to na sudu.

Paradiranje s novim partnerom pred bivšim?

- Što se mene tiče, bivši me ne zanimaju! Kad s nekim završim, nastavljam svoj život i ne obraćam pažnju na tu osobu. Šta treba da radim? Da se krijem po ćoškovima kao klinka da bih se poljubila sa Filipom?! Ne pada mi na pamet! Kome smeta, ne mora da gleda. Neću više da kočim sebe u nekim stvarima da bih udovoljila drugima. Dejan može da ima seks na moje oči, briga me!

Pravljenje bebe posle mesec dana veze?

- Ima ljudi koji toliko odlepe jedno za drugim da se odluče na to. Mislim da to nije ništa strašno, jer i ako veza ne uspe, ostaće im, hvala Bogu, dete. Da mi se desi da zatrudnim tako rano u vezi, uvek bih zadržala bebu, pa makar bila i samohrana majka. Maštam o jednoj maloj devojčici koja će da bude lepa na mene.

Porodica ili partner?

- Partner! Moj dečko, muž, moj je izbor i imam pravo na sreću. Ako se to nekome ne dopada, to je njegova stvar. Bila bih spremna da se odreknem porodice zbog ljubavi! Naravno, najbolje bi bilo da do toga ne dođe, da porodica prihvati svaki izbor. Nažalost, ima situacija kada to nije tako. Smatram da svako treba da radi ono što ga čini srećnim i da niko ne sme da ga uslovljava u tome.

foto: Printscreen

Odgovori Cara:

Seks u rijalitiju? - Što da ne! Pa, ovde smo deset meseci, teško je obuzdati se. U „Zadruzi" živimo život, a seks je deo toga. Kad ga nemam, budem nervozan. Možda nije lepo što sam s nekim bivšim devojkama to radio transparentno, ali zna se kako smo svi došli na svet. Mnoge devojke ovde glume moralne gromade, kao ne bi imale seks, a napolju se kurvaju.

Da li je prevara ako muž/žena znaju za ljubavnika/ljubavnicu?

- Realno jeste. Ipak, gore su mi one žene koje godinama varaju svoje muževe i to kriju! Satiru se na svakom ćošku, a onda dođu kući i glume čedne domaćice. Isto važi i za muškarce. Muka mi je od takvih ljudi, a oni su najglasniji u osudama Dalile i mene! Žena je ustala i rekla da se zaljubila, iako je udata. Je l' nas sad treba kamenovati zbog toga?

Paradiranje s novim partnerom pred bivšim?

To mi je jadno i bezobrazno. Posebno kad znaš da si ti nekog povredio. Pa, ne moraš baš da ga dokrajčiš i zgaziš kao govno! Nikad to ne bih uradio svojoj ženi ili devojci kad bih je ostavio. Kad sam se već posrao po nekome, mogu makar malo da ga poštedim.

Pravljenje bebe posle mesec dana veze?

- Ma, ja kad se zaljubim, odmah se ženim, pravim decu... Onda se za sedam minuta odljubim, pa sve iz početka. Generalno ljudi ne treba tako brzo da rade na deci, jer se ni sami dovoljno ne poznaju. Kad započnu zajednički život i vide kako funkcionišu, onda je vreme za bebe. Iskreno, voleo bih da mi Dalila jednog dana rodi sina, jer su mi devojčice previše nežne, ne znam kako bih se snašao s njima.

Porodica ili partner?

- Porodica! Ni zbog koga na ovom svetu ne bih odrekao majke, sestre, oca... Imam sreću što se oni ne mešaju puno u moje izbore, mada su mi slali poruke u „Zadrugu" da bežim što dalje od Dalile, ali ih po običaju nisam poslušao. Ne razumem ljude koji ne govore sa svojom majkom, poput Dejana. Pa to je žena koja te je donela na svet! To mi je baš strašno!

foto: Pritnscreen

kurir.rs/hit

