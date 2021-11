NISMO IZNENAĐENI ŠTO JE U VEZI SA UDATOM ŽENOM! Progovorili Carevi prijatelji iz sela, porodica se KRIJE, majka i sestra OČAJNE

Dalila Dragojević, Dejan Dragojević i Filip Car glavni su akteri afere koja je glavna tema u rijalitiju "Zadruga".

Njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost otkako je Dalila prevarila supruga sa Carem pred kamerama.

Sada su na ovo temu za Telegraf progovorili njegovi prijatelji iz rodnog sela Dramalj smešteno nadomak Crikvenice.

foto: Printscreen/Pink

Bruno Uremović: "Uvek neko treći postoji"

- Filip je jedva ušao unutra, nije mu bilo lako. Predomišljao se. To je njegov izbor i glupo je da to komentarišem. Ja sam imao svojih izbora i to niko nije komentarisao. Onaj ko te voli, voleće te koga god da izabereš. Prirodno se ponaša, to je situacija koja se napolju dešava non stop. Uvek neko treći postoji.

Kako porodica reaguje na njegovu vezu sa Dalilom?

- Možda je majci malo drugačije. Ona ne podržava, ali to je rijaliti, to je takav stil, to što treba za rijaliti on to radi. Biće to sve u redu. Tata podržava, on je ljudina brutalna. Majci je malo teže to da prati, takvi su rijalitiji promovišu stvari koje su teške majci da gleda. Nama je to interesantno i zanimljivo, tati isto i mi ga podržavamo. Porodica isto, verovatno njima nije zanimljivo da gleda kao nama ali ga podržavamo. Svašta se može videti u komentarima i majci to nije lako da čita, pogađa je.

foto: Printscreen/Pink

Filipov drug Matei Remović: "Napolju je imao i gore situacije"

- Puno je bolji nego prošle sezone. Prošle je znao da prenagli u neki situacijama ali sada je naučio da se kontroliše. Ranije je bilo vređanja nekih devojaka pa ga ponese pa nešto ružno kaže ali to ne misli i bude mu žao.

Da li ste iznenađeni što je ušao u vez sa ženom koja je u braku i da li je imao već takve situacije?

- Nisam uošte iznenađen. Ma kakvi. Napolju je imao svega i gore situacije. Bilo je svega, ovo nije ništa novo, tako je živeo i napolju. On je zaljubljive prirode, voli devojke i nije isključeno da se zaljubio.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Telegraf

