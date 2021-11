CAR MOLI DALILU DA MU OPROSTI UVREDE: Ljubavi, pogrešio sam, progovori sa mnom! Evo šta je Dragojevićka uradila! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car imali su žestoku svađu kad je ona zaskočila na njega u spavaćoj sobi, a on ju je opsovao.

Kad su se smestili u hotel, Car je počeo da se izvinjava Dalili, te joj govorio da nije hteo da je opsuje, ali ga je zagolicala i psovka mu je izletela.

- Oprosti, pet puta sam ti rekao pre toga da me ono golica... Oprosti. Pogledaj me, pa makar ljuta. Molim te, ljubavi. Oprosti, pogrešio sam... Umoran sam i ja, celu noć sedim tamo. Koliko si stvari uradila večeras koje su mi smetale, pa ništa nisam rekao. Zagolicalo me je ono. Dalila, molim te, okreni se... Molim te se okreni. Čuješ. Molim te, ljubavi. Ljubavi, okreni se, molim te. Hoćeš da progovoriš, ljubavi? Molim te... - govorio je Car, koji je potom legao sa druge strane.

foto: Printscreen

- Dosadilo mi je to: "Pop*ši mi k*rac" - poručila je Dalila.

- Ljubavi, ja sam takav, još nisam naučio da tako ne treba da pričam... Zagolicala si me... Oprosti što sam to rekao, neću više - pravdao se Car.

- Pusti me da spavam. Kad nekog volim, ja ga ne psujem. I sa pola sobe, da onako svi čuju kako me psuje veliki Filip. Pusti me, ne osećam da treba da te poljubim sada - govorila mu je ona.

foto: Printscreen

- Bar se okreni prema meni - molio je Filip.

- Ne - odgovorila je ona.

Međutim, Car je uspeo da omekša Dalilu poljupcima i zagrljajima i ona mu je još jednom prešla preko svega.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)