DALILA SE JAVNO OBRATILA DEJANOVOM OCU: Evo šta je Dragojevićka NAREDILA, a njen muž odmah joj ODBRUSIO! (VIDEO)

Filip Car nagovorio je Dalilu Dragojević da se ne razvodi u rijalitiju. On je objasnio da smatra da je pametnije da sačeka da izađe napolje i da se konsultuje sa advokatom i sa porodicom.

Ovaj njegov postupak tokom emisije "Pitanja gledalaca" prokomentarisala je i Sandra Rešić.

- Mislim baš da su postavili to pitanje sa razlogom. Mislim da ga brine pritisak i mislim da imaju pravo da pitaju jer je sa ženom koja se odvojila od muža, umesto da mu bude drago, on je rekao da ne radi. Razumem da je tvoj pritisak, ali gledaoci imaju to pravo da pitaju ovo pitanje. Ne znam šta njima nije ovde jasno - rekla je Sandra.

foto: Printscreen

- Vidi je ova, kao da se ona razvodi. Vama nije jasno moje mišljenje, a to je da što više sakriješ u rijalitiju. Nismo mogli da sakrijemo i da izbegnemo ljubav - rekao je Car.

- Ne znam šta hoćete da postignete sa ovime - dodala je Dalila.

- Ja baš mislim ovo što je Filip rekao - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- Ako je Tedi (pas) problem zbog cele situacije, nek ga dovedu ovde - obratila se Dalila javno Dejanovom ocu, zbog čega je on negodovao.

- Da tata, molim te, ja mislim da ti maltretiraš Tedija - rekao je Dejan ironično, a zatim dodao:

- Ovo je glupa priča, ti znaš koliko ga on voli. Kome smeta pas, tamo nema ko ga ne voli. Pokojni deda je hteo da vidi Tedija pre nego što je umro, zato što su stvarno svi Tedija zavoleli - rekao je Dejan.

