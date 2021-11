VIKTORIJA MITROVIĆ UBEĐENA DA JE TRUDNA SA MARKOM: Nisam ja debil, znam šta se desilo, glava me sad BOLI! (VIDEO)

Viktorija Mitrović je ispričala svojim cimerkama Tari Simov i MC Aleks da sumnja da je trudna, pa ispričala detalje vrele akcije iz tuš kabine sa Markom Osmakčićem.

Ona je otkrila da nije odmah videla šta se desilo, pa da postoji mogućnost da je u drugom stanju.

- Trebalo je da mu kažem, ali računam da dečko nije debil, ja legla i nisam odmah ni skontala šta se desilo, posle razmišljam šta je bilo prethodnih 10 dana. Nisam došla da pravim dete u rijalitiju - ispričala je Viki.

- Ma pravi se dete, ako je prava ljubav - ubacila se Tara.

- Obzirom da nisi nastavio, znam da si završio u meni, nisam debil, od juče me glava boli. Ja ne znam ni da li sam zaljubljena još uvek, neću da me neko zaj*bava - rekla je Viki.

- Ja vrlo dobro znam šta da radim, da on sedi jede i igra igrice kao moj bivši muž, ja to neću. Ljuti se već što neću u dnevnom terminu da imam se*s, pa će mi onda to ako me ne štiti. Jedino je od mene dobio ono što je tražio. Sve navodi na to da je sa mnom zbog se*sa. Bila sam u takvim odnosima - ispričala je Viki.

Kurir.rs/K.Đ.

