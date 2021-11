NIJE MI BITAN RAZVOD, NEĆU DA TRAŽIM PRVI, DA ME GRIZE SAVEST Zadrugari napali Dejana i Dalilu što ne potpišu PAPIRE, oni se brane

Dejan Dragojević tokom "Pitanja gledalaca" dobio je pitanje vezano za razvod od Dalile.

- Zar nisi ti taj koji bi trebalo da traži razvod? - pročitala je voditeljka pitanje.

- Ne, svaki pogrešan korak je napravila ona. Meni to nije ni toliko ni bitno, jer se desio kraj. A sad kad će se potpisati papiri, sad, posle... Nevažno, jer je prestalo nešto što je trajalo i što je bilo kvalitetno. Kad bih ga tražio, to bi bilo kao ono što sam radio sa limunom... Meni njena reakcija ne treba. Ja nemam nadu, može to da ispada tako, ali ja to neću da uradim, ne pada mi na pamet da ja uradim prvi korak. Ja da nosim grižu savesti zbog nečega, ne. Izlazim čist iz ovog odnosa, to je to što se tiče mene - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- A kad Dalila ne bi tražila, da li bi ti bio taj? - pitala je Ivana.

- Kad izađemo napolje da. Trenutno u rijalitiju nema potrebe. Kad se bude napolju rešavao život, tad će da se reši - dodao je Dragojević.

- Ostavlja se prostor za obostranu sumnju. Ona je rekla, pa se povukla, tu je još veća sumnja. Ja mislim da kada dođe do prestanka emocija, da treba da dođe do prestanka svega. Predaš papir, završiš i slobodan si. Podela imovine može naknadno da se uradi. Ovde ostavljaju mogućnost za nešto, nije mi jasno. Sve je ovde zakukuljeno. Glavna stvar je što ovde niko nikome ne veruje ništa. Tu se javljaju neke rupice. Moje mišljenje je da Dejan ne treba da se obazire na njih dvoje. Da li će ona biti sa Carem ili ne, to je njen izbor. Dejan treba da završi, on je povređen - smatrao je Lepi Mića.

foto: Pritnscreen

- Ne mogu. Kad je bilo ono za burmu, meni je posle 10 sekundi bilo žao. Ne mogu da nosim teret na sebi taj - rekao je Dejan.

- To se neće desiti ovde, kraj i tačka - dodala je Dalila.

- Ovde niko nikom ne veruje, sumnje su sa sve ti strane. Dalila nekad sumnja u Cara, Car u Dalilu... Da su sigurni, to bi se uradilo ovako - istakao je Mića.

- Polako, Car i ja smo tek tri sedmice u vezi, razvod nije za rijaliti - rekla je Dalila.

- Ali to nema veze sa Dejanom! Razvod nije za rijaliti, a ovo što radite jeste? Žena je u braku, a sa Carem je. Ispadate smešni - odgovorio je pevač.

- Šta hoćete vi od nas? - pitao je Car.

- Pusti ti nas - dodala je Dragojevićka.

- Evo, puštam vas - odgovorio je Mića.

- Meni je nepotrebno da se ovo ovde uradi. To mi neće značiti ništa, značiće mi u spoljnom svetu. Bar ovde da je zaštitim od toga. Da barem taj čin potpisivanja... Kad se vi budete ženili i rastavljali... Dovoljno smo dali ovde, previše - govorio je Car.

foto: Pritnscreen

- Niko ne pita tebe šta će tebi biti. Ne radi se o tebi. Ona bi skinula teret i sa sebe - poručio je Karić.

- Ti se više nerviraš oko toga nego ja. Polako, kao što je rekla Dalila, tek smo par sedmica zajedno, ni ne razmišljamo o tom papiru - nastavio je Filip.

- Ako ste rekli da je ona iskrena, trebalo je da odluči za taj odnos. Da kaže da hoće razvod i to je to. Ja to nisam uradio i neću - rekao je Dejan.

- Care, pusti ti njih dvoje, sa ovim nemaš nikakve veze. Dejane, žena te je prevarila, šta je sa razvodom? - pitao je Mića.

- Možda mu odgovara da mu žena ima dečka - ubacio se Đedović.

- Care, šta bi ti radio da ti žena ima dečka? - nastavio je pevač.

- Šta bi bilo, kad bi bilo - odgovorio je Car.

- Ovde se biju bitke ko će biti čist, ko će biti prljav. Čovek možda voli da mu žena ima dečka. Ovde igraju igre, ja ostajem pri tome da je velika foliraža - zaključio je Marko.

- Ja se sećam kad se Ša prošle godine razveo, svi su mi čitali papire. Rekao sam Dalili da ne trči pred rudu, rekao sam da ću da pričam i sa Đedovićem, da čujem njegovo mišljenje. Da me zanima Karićevo, pričao bih sa njim. Videću sa Markom, on je upućen - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

03:00 SREĐUJE SE I KAD IDE DO PRODAVNICE! Ana Stanić važi za jednu od NAJZGODNIJIH pevačica: Sad je OTKRILA TAJNU SVOG SAVRŠENOG IZGLEDA