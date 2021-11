NISAM MOGLA DA SPAVAM, GLEDALA SAM GDE JE ON! Dalila PRVI PUT priznala kad se zaljubila u Cara, bila s Dejanom, a mislila na njega

Dalila Dragojević prvi put je otkrila kada je shvatila da je zaljubljena u Filipa Cara.

- Da li je kad si prvi put bila kod Darka i rekla da se osećaš tužno, da li si tad shvatila da si zaljubljena u Cara? - glasilo je pitanje za Dalilu.

foto: Pritnscreen

- Tad nisam bila zaljubljena. Jao, ne mogu da se skoncentrišem, ništa jela nisam. Nisam bila zaljubljena, ali počela sam čudno da se osećam. Nisam mogla da zaspem, nisam htela više da provodim vreme u kući, nego napolju... Počela sam da zapažam kad on nije na sastanku, primetila sam da mi se nešto dešava. Onda me je i Drvo pitalo, ja sam rekla da je sve čudno, neopisiva situacija. Ovamo sam imala situaciju. Počelo je da mi se kosi. Nisam mogla da spavam, gledala gde je on, nervoza kad se posvađam sa njim. Moguće da je bila zaljubljenost, posle zaljubljivanja u Dejana nisam imala te situacije. Mi smo 24 sata bili zajedno, nije nas zanimalo nešto sa strane. Nije to tada bilo, ali je verovatno bilo sindrom toga - govorila je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:20 Buba Koreli Sara jo