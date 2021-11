NADAM SE DA NIJE ZATRUDNELA, MARKA SAD GLEDAJU KAO MANIJAKA! Oglasio se Osmakčićev brat nakon haosa sa Viki, evo šta je rekao

Viktorija Viki Mitrović posumnjala da je ostala trudna sa Markom Osmakčićem, zbog toga što su imali nezaštićene odnose.

Zadrugarka je prebacila svom, sada već bivšem dečku, što je ejakulirao bez njenog znanja, a on je osim u sukob sa njom, ušao i u nekoliko sukoba sa Tarom Simov i Sandrom Rešić, koje su je branile.

Sada se tim povodom za Pink.rs oglasio Markov brat Mario koji je otkrio šta misli o njihovom odnosu i potencijalnoj trudnoći.

- Po mom mišljenju, Marko je tu malo zgrešio. Egoističan je dosta, gleda na svoju g*zicu, ne na druge. To što je uradio, je uradio, ali treba da se traži rešenje, a ne tamo da p*zdi na Taru i Sandru. Ako Viki da da se utiče na nju, to je njena stvar, a Marko treba da se koncetriše na razgovor sa Viki, da popriča sa njom kako će i šta će. Znači, da vidi kako će sa njom, a ne da pravi toliku halabuku i svađe. Nadam se da Viki nije zatrudnela, sumnjam da Marko želi da postane otac sa 23 godine. Ne mislim da je to njegova želja. Ne znam, nadam se. A ako je trudna, pretpostavljam da imaju metode da to može da se spreči, da se zaustavi trudnoća. Treba da gledaju kako da reše problem, a ne da se on svađa sa Tarom, Sandrom... Tako je kako je - započinje Mario.

- Malo mi je krivo, zato što je Marko dosta, ljudi ga gledaju sad kao s*ks manijaka, kao da nije imao devojke, a imao je cura i cura. Ne treba mu to, pokazuje se loše. Mogao je biti malo staloženiji i mirniji. Maltene rečeno, natera curu da ima sa njim s*ks, tako mi deluje ponekad, a to mu ne treba. On nije takav lik, opušten je, interesantan, dobar dečka. Moram reći da se ne pokazuje u najboljem svetu. Voleo bih da dobijem poziv sa njim, da ga posavetujem i smirim i da mu kažem da se ne nervira toliko više. Videćemo... Iskreno, ne želim još da postanem stric, sumnjam i da Viki želi da ponovo postane majka, ima dete već. Pretpostavljam da niko ne želi to dete. Najverovatnije će Viki da uradi test, nadam se da će biti negativan - dodao je Osmakčić.

