MUKA MI JE DA BUDEM KRIVAC ZA DALILIN RAZVOD: Sandra Rešić otvorila dušu o Dragojevićima, evo kada će sve PROMENITI! (VIDEO)

Sandra Rešić u Rajskom vrtu razgovarala je sa Drvetom mudrosti o aktuelnim temama.

Pevačica je otkrila kako se oseća povodom Dejana Dragojevića i Dalile.

- Osećam se krivom što ne osećam nuikakvu krivici, jer nisam ništa uradila. Osećam se nelagodno, kao kad smo imali igricu sa lisicama. Kao da ne mogu da pogledam tog dečka, da neko slučajno ne kaže da je to pogled zaljubljenosti. Pogubila sam se... - rekla je ona.

- Otkako se to poteglo i kad me je većina stola napalo za zaljubljenost, osećam nelagodu. Sinoć mu se desilo šta se desilo kad je video klip i onda gledam bolje da ne prilazim. Nije tako, ne gledam ga na taj način. Imam osećaj kao da idem sa osećam krivice što ne osećam krivicu. Rekla sam sebi i sinoć i juče da je dosta više. Da prođe 'Zadrugovizija' i vraćam se da ja budem ja. Ne pronalazim se da patim. Ove godine nemam nikog svog i nemam potrebu da se zbližavam, pogotovo sa ženama. Pomogla sam koliko je bilo u mojoj moći, počeću da vodim računa o sebi - govorila je pevačica.

- Dalila misli da je razlog što si prestala da se družiš sa njom to što imaš emocie prema Dejanu - dodalo je Drvo.

- Dalila je neko kome sam tri puta oprostila neke stvari, gde me je povredila. Nije to više ni Dejan, ni emocija... Imam osećaj da treba da idem korak unazad. Od subote je počelo moje sklanjanje od nje, neprijatno mi je da budem u njenom društvu. Ne mogu da kažem da je ne razumem, ali sram je bilo za neke postupke. Osećala sam potrebu da se udaljim kad me je optužila da joj muvam muža. Muka mi je da budem krivac za Dalilin razvod, krivac što pomažem Dejanu... Da li neko može da ima nameru, a da nije zla? On je dečko koji toliko bola i sada u sebi ima, bez obzira što se smeje. Njemu nije dobro, još uvek je toliko voli da ne znam da li je za divljenje ili plakanje. To što malo lakše podnosi, to je već stvar navike. Sve što je uradio za nju, to je gest za divljenje. Kad mu je najviše trebao zagrljaj, gledala sam da ga ne zagrlim, nego ga potapšem, kao da je kuče. Možda će da mu lakne, nađe neku novu devojku, šta znam... Bila sam psihijatar 24 kroz 7 i biću, jer mislim da mu je to potrebno - nastavila je Rešićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

