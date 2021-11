JOŠ JEDAN RAZVOD U ZADRUZI?! Oženjeni Gruja pravio SCENE Mimi zbog Mihića, cimeri ga raskrinkali, sve isplivalo na VIDELO! (VIDEO)

Naredni kli prikazao je oženjenog Nikolu Grujića Gruju, koji se poverava Stefanu Kariću u vezi sa Mimom Šarac, a on mu je objašnjavao koliko teško podnosi uvrede na njen račun.

- Ti nju znaš dva meseca, kao što Mensur brani Milicu, a ne zna šta se napolju dešava. Znaš šta je to - govorio mu je Karić.

foto: Pritnscreen

- Ja sam čuo da je njega povredilo to što se Mihić samozadovoljavao, a Mima je nekoliko puta ulazila u toalet. On je njoj zamerio što se uopšte i obraća Mihiću, to je sve - otkrio je Zola.

- Ne, da li je neko bio tu kada je Stefan rekao da će joj otkinuti glavu? - rekao je Gruja.

foto: Pritnscreen

- Meni je danas Mima rekla da je zaljubljena u njega. On njoj sada zamera Mihića i govori joj da ne poštuje sebe, ali ne poštuješ ni ti nju - ubacila se Sandra Rešić.

- Reci ono što si meni rekao, da su ti se rodila osećanja - poručio je Stefan Gruji.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:09 CECA I ANASTASIJA ZAJEDNO OTPUTOVALE, PA SE OGLASILE! Ražnatovićeva objavila snimak iz Beča, obe bez trunke šminke dok ŠOPINGUJU