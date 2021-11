ONA HOĆE DA JE SAŽALJEVAJU! Zadrugari isprozivali Viki, Sandra oplela i po Osmakčićem, a onda se umešao Miki! (VIDEO)

U toku Igra istine u Beloj kući, Milica Veselinović postavila je pitanje Sandri Rešić.

- Zašto ste se ti i Viki danas posvađale? - upitala je Milica Sandru Rešić:

- Ona je rekla MIljani da joj nije jasno što nas sluša. Marko je rekao da on nije video snimak, a ovamo ona vas je napala da pljujete mene. Ja sam njega napala za ono što sam čula. To je Marko Osmakčić i on je takav. On je rekao da i ona nije ništa bolja. Ja sam pukla na nju jer treba da je bude sramota ja sam stala za nju, a ona je rekla ko ih je terao da me brane. Ja nisam uradila ništa za Viki, ali imamo takvo drugarstvo. Ja Marku nisam oprostila ništa, a ona je oprostila sve. Smatram da sam to pretvorila u lični sukob, ali me je povredila - rekla je Sandra.

foto: Pritnscreen

- Vama nije jasno kako je Viki mogla meni da oprosti. Koliko god sebi priznali, vama svima je Viki dobila status kao mali anđeo zbog njene priče. Vi instiktivno imate ekstremnu zaštitu. Karikiram, ona da ubije čoveka, vi nju štitite - rekao je Osmakčić.

- Ne možeš da je gledaš kao neku drugu ženu - dodala je Sandra.

- Ma ona je sjajna, samo govorim šta i kako - rekao je Marko.

- Ja nju volim, ali ona je dobila toliku zaštitu kao polarni medved - rekao je Marko.

- Meni je tako celog života, i ja sam tako odlučila - dodala je Viki.

- To ti je kao kada imaš bolest, i svaki dan nekoga podsećaš na to - rekao je Đedović.

- Najgore je da nju neko sažaljeva. Meni je Viki kao sve ostale, ali je ja poštujem jer je vredna. Dok je vama lepo, ja nemam ništa protiv, ali ako se neko zaljubi, a drugi bi samo da umoči, onda nema poente - rekao je Miki.

foto: Pritnscreen

- Ja imam veću dozu nepoverenja, ali ja sam takva - rekla je Viki.

- A šta ćeš ako se on ne zaljubi, a ti otkinula za njim - upitao je Miki.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:57 DEDA, TI SI NAŠ HEROJ I ANĐEO ČUVAR: Bojana Barović podelila emotivni snimak na kojem se njena i Nikolina ćerka OPROSTILA OD NJEGA