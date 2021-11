PLJUJE PO PORODICI, A GARDEROBU PRIHVATA ODUŠEVLJENO! Dejan presrećan zbog stvari koje mu je brat DAVID poslao: Bacam se u promet!

Dejan Dragojević je dobio obaveštenje da mu je nova garderoba stila u rijaliti "Zadruga". On je odmah krenuo prema kapiji, kako bi što pre uzeo svoj džak.

foto: Printscreen/Pink

On je došao sa džakom do svog kreveta, pa sa Markom Đedovićem i Fran pažljivo razgledao. Dejan je bio oduševljam stvarima, a bilo mu je smešno kolik su mali brojevi, jer je smršao u poslednje vreme.

- Junac, ovo te ništa ne vadi - našalio se Dejan.

- Hvala Davide, ima ovde i za mene - rekao je Đedović.

- Kad podnesem stvari odmah krećem da koristim nove stvari. Krećem da treniram i puštam se u promet - dodao je Dejan.

Cimeri su potom ispitivali Dejana o garderobi.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' si dobio stvari? - pitala je Viki.

- Jesam... On je nema ko drugi - rekao je Dejan.

- Pa normalno - rekao je Đedović.

Podsetimo, Dejan je pre nekoliko dana izjavio da nema šanse da dođe do pomirenja sa majkom i bratom, što ga izgleda ne sprečava da nosi garderobu koju mu brat šalje:

foto: Printscreen

- Ne. To je zatvorena tema, nisu me podržali kad je trebalo. Podržali su osobu koju ne poznaju. Ne interesuje me ko će, pogotovo oni da me podrže. Gazili su me godinama, a sad da me podrže. Nema potrebe niko da se raspada, niti te žalaopoljke - govorio je Dejan.

Kurir.rs/S.M.

