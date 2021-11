DALILA I CAR ZALJULJALI IMANJE U ŠIMANOVCIMA! Pala ŽESTOKA akcija: Od DIVLJIH pokreta tresli se ZIDOVI u rijalitiju! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car imali su vrelu akciju, sudeći po pokretima koji su se dogodili ispod pokrivača.

Nakon što je muža javno prevarila, Dalila se više ni ne suzdržava kada su intimni odnosi sa ljubavnikom u pitanju. Ona je odlučila da se prepusti, pa je u hotelu Zadruge, gde provode vreme, pala žestoka akcija.

Podsetimo, Dalila je pre ovog čina, sumnjala u to da li je Car sa njom samo zbog s*ksa:

- Neću da nastupam(na Zadrugoviziji). Nije mi do šminkanja i oblačenja. Posvađali smo se juče i danas isto smo se izlupetali. On misli da neću da imam se*s zbog emocija prema drugoj strani.. Nije mu u glavi da me zaštiti od intime, koja se meni nije sviđala u rijalitiju - pričala je ona.

Zadruga 5 - Dalila i Car izgubili kontrolu ispod jorgana - 13.11.2021. pic.twitter.com/f06yJuIriF — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) November 13, 2021

Kurir.rs/S.M.

