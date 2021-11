MAJA MARINKOVIĆ STIGLA U ŠIMANOVCE! Pred milionima otkrila da je bila u vezi sa MLADENOM VULETIĆEM: Veće dno od Dalile ne postoji!

Maja Marinković stigla je u studio u Šimanovcima, a tom prilikom odmah je oplela po Dalili Dragojević.

foto: Printscreen/PINK

"Pratim sve što se dešava, ovo se ne propušta. Dosta sam komentarisala, ja sam bila jedna od tih koja je pravila gluposti u rijalitiju, ali ovakva situacija se još uvek nije desila. Dalila je meni moralisala, a ispala je najgora. Ovo je prava ona. Meni je žao Dejana, ja ne mogu da moraliušem, ali ja sam bila slobodna kada sam radila neke stvari", rekla je Maja i dodala da li bi se desilo nešto kada bi ušla u Zadrugu:

"Što se tiče našeg odnosa, mi smo bili prijatelji, posle smo ušli u vezu, ja sam se zaljubila u njega. Bili smo nerazdvojni, on me je prodao me je za sitno. On je dopustio da se sve to dogodi. Sandru je izgustirao za par dana, ako se bude desio moj ulazak pozabaviću se malo ozbiljnije tim osobama. Dalila je pokušavala da me ponizi da bi ispala veća u njegovim očima. Ona je pokazala samo ljubomoru prema meni. Ja je nisam komentarisala dok nije uzimala moje ime u negativnom kontekstu. Žena je dno dna, veće dno od Dalile ne postoji", rekla je Maja.

foto: Printscreen/PINK

"Mladen Vuletić i ja smo bili zajedno, posle Zadruge 2, a on je Dalilin bivši. Ne znam da li je ovo osveta, ne mislim da je ona ušla u odnos sa Filipom zbog osvete. Mislim da je ona odlepila za Filipom, ona traži Mladena u njemu. Ona se "loži" na takve muškarce. Mislim da se zaljubila, a Filipu je to bilo iskustvo zato što je to bila "zabranjena ljubav", mislim da će on izgustirati to ubrzo", rekla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

