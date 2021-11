JA SAM KUĆU SAGRADILA, JA ĆU JE ZAPALITI! Dalila besna, OCRNILA Dejana zbog POMIRENJA sa bratom, ali ga neće ostaviti na CEDILU!

Dalila Dragojević je u intervjuu ocrnila Dejana Dragojevića i istakla je da će zapaliti kuću koju je sagradila.

Kakav ti je utisak sada posle Dejanove izjave da želi razvod braka?

- To je bila dramaturgija i korišćenje situacije. Zna se da je Zadrugovizija nešto specijalno, iskoristio je situaciju, pesmu, kompletan događaj gde su bili bitni ljudi u foteljama. Nije bilo od srca, nego iskalkulisano, perfidno, sve nešto što prate ti loši epiteti. Ja sam se šokirala. Filip i ja nismo mogli da verujemo šta se deševa. Pesma je bila napravljena na moj račun, pa i situacija ucveljene osobe. Odjednom suze, pa hvala za aplauz. Ljudi tapšu svima. Ponizio me je sinoć. Još je rekao da mu je bitno da mu je stiglo dva džaka od brata, da mu to znači. Prebacuje krivicu da sam ja kriva za te odnose... Znači on 5 godina mene laže da ja nisam krivac. Ja sam lažni krivac, to nikada neću prihvatiti. Čula sam da je pitao ljude šta da radi. Sigurno su uticali na njega, a on je to iskoristio. Jako loša gluma i previše korišćenja situacije. Mogla sam i ja da koristim neke situacije, da plačem... Razočarala sam se malo u "Zadrugoviziju", 4 pobede, mizerno, jadno. Iznerviralo me je i što mi žiri ništa nije rekao. Caru rekli da je za masku... Lično ja sam odnelu to pobedu, to su sve moji paketi, moja zasluga... - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sandra Rešić mi je posle svega prišla da da čokoladicu? Gde je logika ta? Ja se ne prodajem za čokoladice. Dino, Matora i Đedović su mi doneli. Gde joj je obraz? Njen vokal, izvedba na sceni, to jeste bilo na pobedu. Slušala sam je, volim Mariju Šerifović. Tapšala sam, stvarno jesam. Posle još jednom otpevala, kao da pečatira, kao da sam ja deo nečije prošlosti... Ne znam šta da ti kažem... Očekivala sam da ću pobediti u jednom trenutku, iako sam bila nezadovoljna nastupom - dodala je Dragojevićka.

- Da li je ova situacija sad, taj Dejanov izliv emocija na sceni, da li je to učvrstilo tvoj odnos sa Filipom? - pitao je Milan.

- Filip mi je rekao da će posle sinoć još više da me voli, da će još više da se bori za mene. I verujem mu u to. On dobro rezonuje neke stvari. Ja sam znala da će Dejan da pokuša da napravi još veću žrtvu od sebe. Ima pravo na to, ali hoće preko mojih vređa. Proslavili smo to da, žestokom vrelom akcijom. Osetila sam da mogu da budem to što sam ja, da se prepustim čoveku u kog sam se zaljubila. Zatražio je papire Dejan, ja ću ih vrlo rado potpisati - istakla je Dalila.

- Rekla si da ćeš da zapališ onu kuću. U besu ili je to skriveni motiv i poruka? - pitao je Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Iskreno, ja sam neko ko je radio na svemu tome. Zna ceo svet koliko sam se trudila da sve to obezbedim, da bude nešto naše do kraja života, borila sam se pet godina za to, a šta se on borio? Da me njegova porodica ne povredi. I nakon te borbe sam se zaljubila u drugog čoveka. Nisam ga ubila, ne treba da me povređuje. Hoće njegovu tugu da zamene 4 kutije? Još je hteo da uzme i hamburgere... Ja sam se za kuću založila i neću dozvoliti da neko preko mojih leđa nastavi da se gradi i prosperira. Obezbedila sam ovde mnoge stvari, neka prosperira mimo mene. Mogli su sinoć da otpevaju neku veselu pesme. Znaju da smo Filip i ja pod pritiskom, mogli su nešto veselo, da bude neka zezancija... Ako me neko bude gađao paradajzom što sam se zaljubila, ja ću se oprati, ali da li će on od tog novca što je zaradio preko mene? Ja ga neću ostaviti na cedilu. Da, ja mogu tamo da uđem u kuću, ja sam je napravila. A ako me neko bude ponižavao, ja ću je zapaliti. Ja sam je napravila, ja ću je zapaliti - poručila je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Krivo mi je što mi je Filip zabranio da tražim razvod braka. U tom trenutku sam osećala da to treba da kažem. Ja bih ostala pri tom stavu, ali mi je Filip rekao da ne uradim to... Ono sinoć što je Dejan uradio, gore je od svih poniženja. Ali ne gradi se sreća na tuđoj nesreći, pa neće ni ovde. Ja sam spremna da nosim to breme. Ja se Dejanu nikada neću vratiti, niti smatram da bi on to želeo. Neka radi na sebe - rekla je Dalila.

- Da li planiraš dete sa Carem? - pitao je Milan.

- Ja sam radila sa Dejanom na tome, nažalost, nije se desilo. To dete bi bilo najsrećnije, ne bi mu ništa falilo. Ja sam zaljubljena u Filipa, naravno da bih bila srećna da se to desi. I da ne bude sa mnom, dete bi se desilo u velikoj ljubavi. Ja se nikad neću pokajati za ovo što sam ušla sa Filipom, jer sam bila iskrena - zaključila je Dragojevićka.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)