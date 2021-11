JA SAM ŠMRKALA, ZA NJU NE ZNAM! Deniz Dejm otkrila kako se pre rijalitija PROVODILA s pevačicom SENIDAH! LOMILE PO SLOVENIJI!

Jedna od najatraktivnijih učesnica rijalitija "Zadruga", Deniz Dejm, nije krila da je imala turbuletnu prošlost, a sada je otkrila da je lumpovala sa pevačicom Senidom Hajdarpašić, poznatijom kao Senidah.

- Šta si imala sa Senidom? - pitao je Mića.

- To je spolja, nećemo o tome da pričamo - rekla je Deniz.

- A sa kim si iz Zadruge imala nešto? Bilo kakav kontakt, vezu, dopisivanje. A šta si imala sa Mensurom? - nastavio je pevač.- nastavio je Mića.

- Slala sam mu seksi video, on ga je otvorio i to je to - rekla je Deniz.

- Više puta, dva tačnije. - dodao je Mensur.

- Gledala sam kako je razbijao vrata - istakla je Dejm.

- Pa si htela da razbijem tebe - našalio se Ajdarpašić.

- A o Senidi nećeš ništa da pričaš? - pitao je Mića.

- Ne mogu - dodala je Deniz, pa ipak otkrila:

- Ja sam imala probleme sa alkoholom, drogama, kokainom, šmrkala sam. Ja jednoj žurki su bile one maske, tamo smo đuskale i pile, ja sam šmrkala, za nju ne znam. To me je bacilo u amneziju. Imale smo sliku na Instagramu ovako. Toga se sećam. Nešto smo se dopisivale, ali toga se isto ne sećam. To je bilo tri godine pre nego što je snimila "Slađanu" - istakla je ona, što ne čudi, s obzirom da su obe živele u Sloveniji.

