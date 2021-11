DEJAN SAHRANJUJE DALILU BEZ RUŽNIH REČI! Car ZATEČEN Dragojevićem, osuo paljbu po njemu i REŠIĆKI: Glumci u Holivudu ne bi tako!

Filip Car komentarisao je goruće teme iz Zadruge, a posebno se osvrnuo na još uvek zakonitog supruga Dejana svoje devojke Dalile Dragojević.

- Znaš kako, ja sam najjači u afektu. Tad sam najiskreniji, nikad nisam bio mudar da prećutim. Ja odmah ono što vidim, pa makar bilo i najgore. Tako je bilo i sinoć. Možda grešim, ali za mene ono što sam video je katastrofa. Ja mislim da je ona njegova reakcija planirana. Glumci u Holivodu ono ne bi izveli. Katastrofa. Ja znam da ljudima nije i da mene i sad osuđuju, ali meni jeste katastrofa. Ja sam u mnogim situacijama bio na Dejanovoj strani, čak i protiv Dalile, ali ono sinoć... To za mene nije muški, to mi se ne sviđa. Sahranjuje je bez ijedne ružne reči. Normalno, takve situacije mi daju više gasa, nego kad me neko tapše po ramenu i govori da je sve okej. Ja znam da nije sve okej. Znam da smo mi najgori, ali da li je ovo stvarno Dejan? Da li je to iskren Dejan, da li je to on? Sinoć je pogodio tajming, rekao sve što ljudi hoće da čuju, a za nju je to nokaut. Za mene nije muškarac. Kao da je hteo ovu situaciju - istakao je Filip.

- Dalila ti je prebacila što joj nisi dozvolio da traži razvod - rekao je voditelj.

- Jeste, ja ne vidim tu neki problem, tražio on, tražila ona... Ja sam samo hteo da je zaštitim, nisam znao proceduru. Da sam znao da će biti kapija, jedan potpis on, ona, ja bih rekao da uradi to. Njemu je i to dobrodošlo. Još i ona pesma... Da sam u njegovoj situaciji, rekao bih Sandri da to ne peva. Ja sam nju na neki način zavoleo, ali kad neko kaže Sandra Rešić, samo se setim onih uspomena sa Karamelom... Sandra i Dejan su meni u paketu glumci. Ona sa izborom pesme... Trebalo je da kaže da ne prenesu to na Zadrugoviziju. Licemerno je to što je Dalili posle donela čokoladicu. Ona ima dvostruke aršine, licemerna je... Čuo sam i onu priču za Vuka Moba... Svi ljudi su mi se zgadili. Čuo sam i ono za Kenana što je uradio Rialdi... Njega sam video da danas se grli sa Tarom, pa leži sa Nevenom, pa ovo, pa ono... Ko je on? Da sam ja na njegovom mestu, ne bih radio stvari kao on - dodao je Car.

- Pričaš da je kuća puna lažnih moralista, na koga to misliš? - pitao je voditelj.

- Svestan sam da Dalila i ja možemo tako da se protumačimo, pa je bolje da ćutim, ali definitivno je to Dejan. Sve što priča, pa radi... Pod velom sumnje je. Onda Sandra, koja nije ista spolja i ovde. Neki idu kod lajfkouča da ih vode za rijaliti, a ja u kafanu - odgovorio je on.

- Kada sada sve sagledaš, da li su Dalila i Dejan bili iskreni? Da li će isplivati neki detalji da nisu imali harmoničan odnos? - pitao je voditelj.

- Imam osećaj da Dalilu tu muči što je ona bila više muško. On igrao igrice, dok je ona zarađivala na Instagramu i to je savršen brak... Upoznali se u rijalitiju, živeli tu, šta su očekivali? On samo da nije ovakav glumac, ti su najgori, što te katapultiraju finim rečima. Taj brak nije bio skladan kako su ga prezentovali... Sve je bilo, samo ne idealno. I ona njegova priča, trem, žena, starost... Ona u raspravama sa njim može samo da izgubi, on je mudar, već sad zna šta će reći kod tebe na Pretresu, ona će da izvređa i tako dalje, da se unese... Neka se raspravlja sa njim, samo da ga ne vređa i da nema stres - dodao je Car.

- Šokiralo te je to što je rekao da pokušava da se pomiri sa porodicom? - pitao je voditelj.

- Od samog početka mi je to fascinantno. Možda ću i ja izaći vani i moja porodica neće da se složi sa njom. Ja ću biti i sa njima i sa njom. Sve mi je bilo nejasno, čudno, neobično njegovo da se dešava u 21. veku. Sad odjednom vidi da bi i tu bilo dobro (da se pomiri). Imam osećaj da on hoće da izvuče sve dobro, a njoj... Ja ću biti uz nju sve više sad. On neka tumači moje, ja ću njegove, tako ćemo se verbalno. Ja nikad neću krenuti na njega prvi. Ja njemu ništa nisam rekao dok on nije rekao da bi je ubio. Sinoć mi se sklopila cela Rubikova kocka. Juče je prvi bio kod kutije sa pljeskavicama, a sve je dobio... Tu u tim sitnicama vidim koliko njega ništa ne muči, nema nikakvu tugu, muku... Ne može moju sreću da pokvari što ja nisam dobio kutiju, kao što ne može nečiju tugu da popravi to što je dobio kutiju. A ja sam video tu iskrenu kuću. Voleo bih da dobijem reč na Pretresu, da kažem sve ovo njemu - rekao je Filip.

