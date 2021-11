SVI PRAMENOVI SU MI BILI KRVAVI, JEDVA SU JE SKINULI SA MENE! Tara Simov o TUČI SA MILJANOM, progovorila o DEJANU: On je SAVRŠEN!

Tara Simov komentarisala je svoj brutalni okršaj sa Miljanom Kulić, a osvrnula se i na ljubavni trougao koji čine Dalila Dragojević, Dejan Dragojević i Filip Car.

- Ja sam uzela tri piva, za sebe, Frana i Mateju, tu su stajala ta neka piva. Miljana je ceo dan napastvovala ljude za pivo. Mateja i ja smo večerali pred Zadrugoviziju, ona je krenula da ga spopada. U diskoteci je počela da me ispituje gde je pivo, gde je pivo. Spodala je Frana, tu se se oni ispolivali prvo. Ceo dan nije bila normalna, svaki put peni kad je Zadrugovizija. Uzela je flašicu vode, htela da me polije, ja sam se sklonila, uhvatila me je za kosu i povukla. Krenula je da vrišti, nekome nešto radi, kao da hoće da se vidi da neko nešto njoj radi, a ona radi. Mene su ljudi toliko vukli, vukli su tako i moju kosu. U toj situaciji je Đedović čučnuo dole i video da mi ona drži kosu. Nisu mogli da je sklone od mene, zato sam ovde ćelava. Svi pramenovi su bili krvavi. Nekako su je skinuli s mene. Ja sam u trenutku nemoći iz besa šutnula barski sto, htela sam da je pogodim. Nisam je pogodila, a htela sam. Imala sam mali pečat tu na kosi. Otišla, popravila šminku, ona došla do sobe, ponovo me polila. Stajala sam, nisam se pomerala dok nisam videla da je uzela mleko. Pale smo preko kreveta, ne znam šta bih rekla. Razumem Miljanu jer je bolesna, imam razumevanja, možda sam se ja ogrešila prošle godine kad sam htela da se diskvalifikujem preko nje. Ali imali smo korektan odnos. Posle ovoga možemo da razgovara samo sa mojim advokatom. Obratila mi se, vređala me je. Matora i Đedović su isto podneli krivične prijave, fali još jedna, dve i otići će tamo gde joj je mesto - poručila je Tara.

Kako komentarišeš Dejanov potez? - pitao je voditelj.

- Podržavam to što je uradio, mada je mogao na drugi način, jer sad komentarišu ovi uradio je zbog toga, ovoga. Ja se zalažem za taj razvod i da je on taj koji treba to da zahteva. Apsolutno podržavam - istakla je Tara.

Da li Dalili smeta tvoja bliskost sa Dejanom? - nastavio je voditelj.

- Ja sam Filipu rekla da ne znam šta oni čekaju sa tim papirom, ispadaju foliranti, na šta je meni Dalila rekla: "Što se ti nisi pitala kad si se j*bavala sa Ša". Setimo se, ja jesam bila u emotivnom odnosu pre njegovog razvoda, ali se mi nismo ljubili, j*bavali. Posle toga smo ušli u vezu. Ona to nije uradila i nema prava da mi zamera te stvari. Rekla mi je da joj se gade ljudi koji se druže sa Dejanom i njom, osim Đedovića. Ona se plaši njegovih komentara. Ja mislim da je Đedović iskren, ali da nije surov. Rekla sam Filipu, Dalila ne zna gde bije glavom. Dalili sam rekla da ne treba da joj smeta moj odnos sa Dejanom, mi provodimo vreme 24 sata, tu su Đedović, Fran, neizbežno je, a i Dejan mi jako prija, podseća me na Davida, mi smo bili BFF dok se on nije naljutio. Nema pravo da mi zamera. Izvinila mi se, rekla da je preterala. Imam razumevanja za nju, znam kako je meni bilo prošle godine. Ok, ona jeste surovo iskrena, ali sama izaziva te konflikte. Trudiću se da budem korektna sa njom. Nisam došla da se svađam. Mogu da se svađam sa njom kao sa Osmakčićem. Dalila mi je draga, ali mi je Dejan draži. Ne gledam ga kao nekog sa kim bih bila, mnogo je blag. Ali on je savršen muškarac. Podseća me na bivšeg verenika Stefana, ali on nije plakao. Pažljiv, brižan, nežan. Dejan je stvarno savršan muškarac. Uključila bih tu i Čolaka i Mensura. Mada karakterno od njih najviše Dejan, a fizički Mensur - otkrila je Simova.

Hajde da se vratimo na Mateju, nekako vas ovo sve zbližava - rekao je voditelj.

Ove godine je zgodiniji nego ikada. Ne znam, sve te neke situacije koje se dešavaju me podsećaju na Zadrugu 3. Volim ga najviše na svetu. Ne očekujem ništa, naša ljubav je ostala u Zadruzi 3. Dobro, moja malo i nije. Nikad nije otišao iz mog srca. Ja sam mu draga, on me voli, ali ta ljubav koja je bila između nas... Rekao je da je ta ljubav prestala na Zadrugoviziji, ono kad je bilo Mina... Da sam ga gušila, ali me voli kao osobu, kao čoveka. Svestan je koliko mu se dajem. Samo da ne nađe devojku... - poručila je Tara.

