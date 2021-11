TVOJA SREĆA JE KAD TE NAZIVAJU K*RVOM, JAHAČICE APOKALIPSE: Dejan sasuso DALILI sve u LICE, ona se uporedila sa njegovom MAMOM!

Dejan i Dalila Dragojević posvađali su se žestoko tokom današnjeg izbora za najbolji nastup na "Zadrugoviziji", svađu je pokrenuo Lepi Mića.

Dalila je Dejanu poručila da je nervozan zbog Mije Jovanović i nastao je još veći haos. Zadrugari su napali Miju što lomi čaše, a ona je pomenula Dejana i pitala što njemu ne zameraju haos, zbog čega je on skočio.

- Mia, ne možeš da se porediš sa mnom. Kao što životna priča od Viki i tvoja ne mogu da se porede. Druga stvar, ono što sam ja doživeo ovde, traje 24 časa. Ti spavaš, razvlačiš se 24 sata. I onda tu lomiš čašu. Ušla si ovde, padaš od sebe sama u nesvest. Ništa ne radiš - rekao je Dejan.

- Dobro, razmažena sam, šta je - odgovorila je Mia.

Dalila je pecnula Cara da glumi.

- A ti i tvoj tamo, fantomke na glavu i ćao. To je tvoja budućnost - poručio je Dejan Dalili.

- Šta je, ološu, ti ćeš meni da kažeš šta je moja budućnost? - pitala je ona.

- Marš bre tamo. Fantomka na glavu, to je život, mani se mene - odgovorio je Dejan.

- Ne, nego ću da plačem - odbrusila je ona.

- Ti si došla, raširila noge, ja sam izveo nešto što me je zabolelo. Ti si stavila fantomku. Nisi ni bolje nego za robiju - rekao Je Dejan.

- Bolje to, nego da budem nesrećna. Zaljubila sam se i neka me osude što nisam htela više da imam odnose sa čovekom koji me više ne privlači. Kakav smo s*ks svi imali, a posle sastanka ću opet. Makar sam srećna - odbrusila je Dalila.

- Jahačice apokalipse - poručio je Dejan.

- Makar sam srećna, pa neka me osudi ko hoće - istakla je ona i počela da peva "Samo jednom srce voli, samo jednom duša boli".

Dalila Dragojević je poslednja odabrala najgori i najboji nastup:

- Ja sam bila oduševljena Rešićkom, bilo je mi drago kako se stopila sa svim tim, sledeći put možeš otpevati "sama i nervozna" ponosna sam što si doživela sudbinu od tvog drugara. Ponosna sa i na Marka koji se potrudio kao nikada do sada što me je dočarao. Sandi i Luks su me oduševili, imala sam utisak kao da smo u Americi. Sandri je svestrana ličnost, kad je bio vođa je isto imao te neke trenutke, nastup je bio fenomenalan. Bane, Matora, Miki, Tanja, oni su jedini odradili sve kao na brodveju, ta odela, šminka, sve je bilo ful. Mnogi ste imali maske, perfidne i nacrtane, dovoljno je bilo nekima da zaplaču i puste suze - govorila je Dalila.

- Tvoja sreća je bila kada si uz zrak digla noge i kada te nazivaju kurvom, sama to radiš, da li si mešala alkohol sa nečim, sama biraš - rekao je Dejan.

- Spremna sam da budem najgora, u svoju kuću mogu da se vratim. Moj momak ne želi da me vidi u nekim situacijama u kom si ti jedna čekao da me vide - rekla je Dalila.

- Sinoć si rekla da si snimala pornić u hotelu - rekao je Dejan.

- Ja sam proslavila razvod uz se*s u hotelu - odbrusila mu je ona.

- Ja odavde izlazim čista, jer sam tebi priuštila budućnost - rekla mu je Dalila.

- Ti si se zbog sebe krenula muvati dok si bila zauzeta - izjasnio se Dejan.

- Čke prolaze najgore u životu - rekla mu je Dalila.

- Ti si dobila najgore od svog dečka, rekao je da će oči viljuškom da te vadi - rekao je Dejan.

- Ti nemoj da se brineš, šta moj dečko kaže. Pet godina sam bila muško, sada sam žena. Lako ti je napadati mene kad sam sama, mogu da te ugasim sa par rečenica. Nemoj biti kao neke žene što su bile - rekla je Dalila.

- Sad aludira na moj mamu, ja ih pozdravljam - rekao je Dejan.

- Vratiću se na temu, Mensur je bio najgori, a Sale i Sandi najbolji - završla je ona.

