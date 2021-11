PREZIME DRAGOJEVIĆ JE BILO UKALJANO MNOGO PRE MENE! Dalila ponižavala Dejana, a on PRVI PUT stao uz svoju porodicu i odbrusio joj

Nakon što je dala mali budžet Mensuru Ajdarpašiću, Dalila Dragojević je mali budžet dala i svom suprugu Dejanu Dragojeviću i njihov rat se nastavio.

- Sledeći mali budžet je Dejanu Dragojeviću zbog dramaturgije na Zadrugoviziji. 4 paketa su mu vratila osmeh na lice, a onda je došao ovde kao bik da uzme pljeskavice. To mi je bilo tako mizerno i jadno. Rekla sam da ćemo videti ko je iskren. Ja sam se iskreno zaljubila u Filipa. Ne kajem se nijednog koraka. Ako me Filip ostavi, biće mi teško, ali gledaću da idem dalje. Do sada nisam doživela da neki muškarac meni nešto obezbedi. Ja sam uvek bila taj muškarac. Do sada mi niko ništa nije obezbedio, pa ni cipele, torbu i kaiš. I kad mi je Dejan kupio, kupio mi je mojim novcem. Njegova podrška me ne zanima, ne zanima me koga podržava, ništa više vezano za njega. Kad papiri stignu, potpisaću. On kaže da mu kaljam prezime, a bilo je ukaljano mnogo pre Dalile Dragojević - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ja o Mujić prezimenu neću ništa da pričam. Es-selamu 'alejkum. Ovo je predsednik Mujić, vraća se na Mujiće. Ja volim celu tvoju familiju volim. Ako ćeš ti mene da ponižavaš i ja ću tebe. Neka ljudi pogledaju tvoj snimak iz hotela - odgovorio je Dejan.

- Ovo je jako ružno, ja sam te samo zamolila da ne prišaš da sam ja ukaljala tvoje prezime. Ti si se prodao za dva džaka stvari, hteo si da dokažeš ljudima da sam ja kriva za tvoje odnose. Ja bih vratila garderobu na tvom mestu - poručila je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

- Šta tebe briga za to? Ja sam rekao da mi je drago što su mi stigle stvari, slagao bih da sam rekao da mi nije drago. Lepše je da ti pošalje neko tvoj, nego da uzimaš od nekog tuđeg. Ja se nisam se prodao za stvari. Ako sam se prodao za stvari, ti si za mnogo manje, za kadar iz hotela. Tvoja sreća je iskrena, a moja patnja neiskrena? Fantomku na glavu i deli budžet - rekao je Dejan.

- Ako treba sa njim i fantomku. A ja nisam pominjala tvoju mamu, nego ti. Ja da hoću mogu da zadržim to prezime. Ja Biljanina snajka nisam, ako se time bave, neka sede i ispljuju me međusobno. Moj otac je ovom čoveku ponudio sve u životu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Sa mnom ne možeš tako, kao hoćeš da me ugasiš za sekundu, pa pomeneš kevu? Ne može. Svaki dan mi uzima nešto, uzela mi je 5.000 dinara. Ovde mi baca kao keru 2.000 dinara. Budi gospođa bar jednom - nastavio je on.

- Ovaj gospodin ima 10.000, a neko ništa. I sad kuka za 2.000 dinara: Bogata sirotinjo. Ja ako budem delila po pola, nećeš dobro proći - nastavila je ona.

- Čudi me da mi stvari nisi polila Domestosom? Šta si ti kupila, radila, imaš fabriku neku? Znaš šta smo radili. Vrati pare, ukrala si mi 5.000 - rekao je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 DARA ZAPALILA U DUBAI, UŽIVA ZA SVE PARE: Pevačica se pohvalila POGLEDOM od kog staje dah, i raskošnom TRPEZOM u hotelu! (VIDEO)