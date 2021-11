DALILA JE DOTAKLA DNO, TREBA DA JE BUDE SRAMOTA! Nadica Zeljković o ljubavnom trouglu, Dalili i Caru predvidela RASKID

Dejan Dragojević tražio je javno razvod od Dalile Dragojević zbog njene veze sa Filipom Carem, a sada se tim povodom oglasila pobednica Zadruge 4, Nadica Zeljković koja je prokomentarisala ovaj ljubavni trougao.

foto: Printscreen/Pink

Kako vi kao bivša zadrugarka vidite to ponašanje, i na čijoj ste strani da tako kažemo?

- Ja moram da kažem da sam se sklonila od toga, mogu samo iskreno da sagledam sve to poznavajući Cara. On neće izdržati taj pritisak dugo, on nije za to, vrckav je, voli zezanje, voli lagodan život, vrlo brzo će on nju krenuti da vređa, jer on taj pritisak neće moći da izdrži. Čim se pojavi neka nova devojka, ili stara kao na primer Maja Marinković on će se prikloniti njoj, jer on sa Dalilom sigurno neće ostati niti može, jer je on dete koje ja poznajem dobro, ja njega obožavam, ali nije on u tom fazonu. Dalilino ponašanje je jako sramno i samo ću to reći - komentarisala je Nadica za Pink.rs.

Da li podržavate Dejana koji je javno tražio papire za razvod na Zadrugoviziji?

- Što se tiče tog razvoda, on je iskoristio aplauz koji je dobio i pokazao Dalili gde joj je mesto. Možda je hteo da svoju bol pretvori u to što će javno tražiti razvod, i da će na taj način pokazati Dalili gde joj je mesto. Ona je dotakla dno svojim ponašanjem. Ja nisam ni na čijoj strani samo sam realna, ali kao što je Dejan rekao : Videli bi vi da vam se žena onako ponaša isred vas sa drugim čovekom - rekla je Nadica pa nastavila:

- Ja sam ovo sagledala realno, ne bih vređala nikoga jer svi su oni nečija deca, samo sam dala svoj komentar - završila je Nadica.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

