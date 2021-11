DEJAN I CAR U KLINČU! Dragojević se suprotstavio Dalilinom dečku i ZAPUŠIO MU USTA pred svima! (VIDEO)

Filip Car tokom komentarisanja budžeta opleo je po svima koji su se bunili zbog odluke njegove devojke Dalile Dragojević i tom prilikom se sukobio sa njenim mužem Dejanom.

- Ja to gledam drugačije, ne jer je moja devojka, pa sam kao pristrasan. Za mene ne bi bio dobro podeljen budžet, da je dala nekome ko nas ne podržava ili ko ne misli dobro o njoj. To bi tek bilo kupovanje mira ili bi bilo poltronski. Da je došla i dala Mensuru četiri ljiljade, to bi bila greška, jer bi ispalo da želi da ga ućutka. Ne kažem da nije imala određene greške u toj podeli generalno, ali sam odlućio da se malo drugačije ponašam i da se ne raspravljam previše. Puno ljudi danas a i sada, komentarišu zašto se nešto Đedoviću ne kažemo, a to je degradiranje. Niko ovde ne zna kakvu komunikaciju imamo van crnog stola, ne moram ja ovde da se svađam sa svima da bi nekome odgovarao. Imao sam ja ovde dosta konflikata i nije mi jasno kako to ovde ispada da imam četrnaest veza ili kao da san nekome drugom uzeo ženu. Svi skaču kao da sam sa njihovim sestrama ili tetkama bio. Dejan nešto piskara ili nešto kaže a oni ovde urlaju skaču. Zato sam promenio ploču, nmeću da se nerviram više, evo i neka ona njega uvredi, neću više da reagujem, moram da radim na sebi. Nema potrebe da ulazim u konflikte, moram se menjati. Zašto to kažem, uvek će biti nastavljanja, "a što nisi rekao ovo Đedoviću". "a što nisi rekao sad ovo Mensuru", ma ne mogu tole ratove da vodim, nisam ja Konan varvarin, ne mogu stvarno. Devedeset posto ljudi ja ne znam kako mišljenje ima o svemu ovome, voleo bih da podignu ruke oni koji misle da je danas bila pogrešna podela budžeta - rekao je Car.

foto: Pritnscreen

- Samo se mali budžeti javili - smejala se Dalila.

- Neka podignu ruke oni koji misle da ono Dejanovo juče da Zadrugoviziji od izbora pesme do govora bilo spontano? Da ništa od toga nije bilo planski? - pitao je Filip.

- Vas pet misli da je bilo spontano? Samo želim da znam sa kim živim - vikao je Car.

foto: Pritnscreen

- Nek digne ruku ko god hoće, vaše ruke se ne računaju. Mi smo pobedili od strane žirija, publike, tako da hvala svima - ustao je Dragojević.

- Vidi o čemu on priča... O klipovima, o publici - krstila se Dalila.

- Nisam ja ovde došao zbog Mensura, Karića, ja sam došao zbog naroda. U čemu je vaš problem, vaše mišljenje nije validno - rekao je Dejan.

- Kako samo petoro ljudi digne ruku od pedeset? To znači da ti niko ne veruje - govorio je Filip.

- Sve govoriš da ide u vašu korist, pitanjem navodiš na odgovor koji ti odgovara - dodao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Nisam ja toliko mudar i pametan da razmiišljam toliko unapred. Mi smo loši, pa loši, ali da vidimo tuđe mišljenje - pokušao je da nastavi Car.

- Niko ovde neće da govori svoje mišljenje, svi su suzdržani - prekinuo ga je Dejan.

- Po meni je normalna reakcija, jer su mu i suze krenule. Ali je smišljeno uradio da to kaže na sceni. U garderoberu mi je rekao da se pojavila mišica, u smislu da mu nestaju pare - ubacio se Bane Đokić.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 MUŠKARAC BACAO NOVČANICE PO TEI TAIROVIĆ! Uvijala kukovima, izbacivala grudi, pa zaradila 500 €, hit snimak!