DALILA IŠAMARALA CARA, PLJUŠTALE TEŠKE UVREDE, OBEZBEĐENJE IH RAZDVAJALO! Porazbijali sve stvari po hotelu, nikad veći HAOS!

Filip Car je spakovao neke svoje stvari, izneo ih iz hotela, pa se vratio da porazgovara sa Dalilom Dragojević pa je nastao opšti haos.

- Od tebe šta tražim, da me saslušaš ako želiš da ti kažem neke stvari - rekao je Car.

- Nema potrebe - odgovorila je ona.

- Mogu da ti kažem ako želiš da me saslušaš, ako ne želiš, neću ti ih reći. Tako da, ovaj... U principu, znaš kako ti ide sa mnom. ja znam da ti nisi upoznala mene, ali sa mnom ti je kroz život onako kako izabereš. Ako izabereš mirno, ide ti mirno. Ako odabereš da ti ide loše, ide ti loše. Ako odabereš zajednički, zajednički, ako putem inata, onda putem inata. U ovom slučaju nije putem inata - krenuo je Car, pa uzeo neku stvar iz kutije.

foto: Pritnscreen

- Ostavi to - rekla je Dalila.

- Ostaviću, nikad nisam uzimao nešto tuđe - odbrusio je on.

- Nisi, nisi - počela je da se smeje Dragojevićka.

- Samo žene, ali žene nisu stvar. Ovako ću da ti kažem... - nastavio je Car.

- Mi smo zaključak sinoć završili, ti si se danas pomirio sa Dejanom i to je to. Tvoja strana me ne interesuje posle našeg završetka - odbrusila je Dragojevićka.

- Došao sam do zaključka da si ti drolja. Hoćeš li da me saslušaš, droljo? Rekla si veliku laž, da sam grlio Viki, Anđelu... Ti si sa mnom raskinula jutros. Neću ulaziti u prošlost, šta sam sve prećutao, koje laži i ostalo. Danas, kada sam se probudio, video sam da si tužna, jedva sam se suzdržao da ti ne priđem. Na slavi sam stajao sam za šankom, gledao sam malo u tebe. Kad sam seo sa Đedovićem, video sam da me gledaš, pa da gledaš u Marka. Pozvao sam Osmakčića, on je rekao da jesi. Rekao sam Đedoviću: "Od ovog momenta je završila sa mnom za svagda". Ništa nisam napravio posle toga. Posle sam video prilaženje njemu - pričao je Filip.

foto: Pritnscreen

- Pre toga si ti pozvao Anđelu da joj nešto kažeš, ja sam istog trenutka došla do Marka - zamerila je Dalila.

- Ženo niskog morala, kad želiš da znaš šta sam napravio. Anđelu sam zvao jer su krenuli da prave pivo, droljo - krenuo je Car.

- Ti si muška drolja - odbrusila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ti si drolja, može da te j*be ko hoće, ja sam ti to dokazao - govorio je on.

Dalila je udarila nekoliko šamara Caru, a zatim krenula da mu baca stvari. Obezbeđenje je uletelo u hotel.

- Bacaj stvari, čim ostavim drolju, poslaće mi nove stvari. U p*čku sam ti svršavao. Razbijaš mi parfem od Maje Marinković. Vodite ovu oženjenu ženu od mene, kojoj sam 4 puta svrš*o u p*čku i ostavio je. Ti si niskomoralna k*rva, koja je ostavila muža radi mene. Ti si dr*lja, izj*bao sam te i ostavio te. Prva si danas krenula sa Markom. Sad si razbila parfem od Maje Marinković, jedine žene kojoj dugujem oprost. Izvedite dr*lju, koja mi je p*šila k*rac i gutala sp*rmu. Nećeš pričati laži o meni. Samo mi recite, da li ova oženjena k*rva napušta hotel ili ja. Najobičnija k*rva. Izvedite ovu raspalu k*rvetinu. Svaki sekund Dejanovog bola ću ti nadomestiti - natavio je Car.

- K*rvo, ja ću te isterati iz rijalitija. U j*ja me k*rva lupa, ali ja ću je isterati iz rijalitija. K*rva koja mi je p*šila k*rac, pa sad ovo radi. K*rvo. I dalje si k*rva koja je ostavila muža. Evo ti, miriši mi gaće, jer ih više nećeš mirisati. Vodite k*rvu, Dejana sam bez razloga napadao. Dejanu budi k*rva, meni nećeš biti - govorio je Car.

Kurir.rs/I.B.

