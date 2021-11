OGLASIO SE MIRSAD IZ TUZLE, DALILIN ŠVALER: Varala mučenika Dejana sa mnom dok joj je gradio KUĆU! SVI DETALJI PRELJUBE

Javio se bivši ljubavnik Dalile Dragojević kojeg je zavela i sa kojim se viđala nekoliko meseci, i to kad je uveliko bila u braku sa Dejanom! Mirsad K. iz Tuzle, naime, tvrdi za Star da je nekoliko meseci bio u tajnoj šemi sa Dalilom, kao i da ga je ona ubeđivala da će otkačiti Dejana i biti samo s njim, ali se to nikad nije dogodilo, zbog čega i želi javno da je raskrinka!

"Dalila je nezasita kad je seks u pitanju, ona voli grubu akciju, a Dejan mi ne deluje tako. Ne znam kako su i do sada izdržali zajedno, mada je on njoj bio pokriće za sve“, započinje Mirsad.

"Kad su njih dvoje tek počeli da grade u kuću u kojoj i sada žive, Dalila i ja smo se spanđali. Kliknuli smo na prvu, ona je baš nekako privlačna i zrači nekom ludom seksualnom energijom, pa sam se lako primio i pristao na tajnu vezu. Viđali smo se tajno kod mene skoro svaki dan, jer sam tada živeo u Loznici i njoj je to bilo blizu, a Dejan se mučenik cimao i sa zidarima radio od jutra do mraka kako bi što pre sagradili kuću. Ona dođe kod mene, savatamo se kao ludi, a onda mrtva hladna zove Dejana da proveri kako idu radovi. Ja sam to sve gledao svojim očima, ali opet me je toliko uzbuđivala, pa sam kao neka budala verovao da će ga ostaviti i biti sa mnom. Međutim, posle sam shvatio da je njoj najvažnije da ima nekog švalera za dobar seks sa strane, a Deki je bio muž za javnost. To joj je odgovaralo da se prikaže kao verna žena koja se kući i želi porodicu. Vremenom sam shvatio da od veze s njom nema ništa i prekinuo sam tajno viđanje, ali i dalje čuvam slike i snimke koje smo pravili dok smo se viđali. Mogu da je raskrinkam dok si reko keks, mada se već ona sama raskrinkala. I ovaj Car će videti kako će da ga namagarči. I njemu će da nabije rogove, samo polako. Možda čak i u rijalitiju, sad se ona vratila na svoje pravo ponašanje, nema više kočnice, pa verujem da od nje može sve da se očekuje. Jedino mi je drago što se Deki spasao, ako mene pita, Bog ga je pogledao iako verujem da mu je sada teško“, završava Mirsad.

