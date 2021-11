DEJAN S KNEDLOM U GRLU SLUŠAO O SKANDALU DALILE I CARA: Uhvatio se za glavu kad je čuo za čim mu žena sad žali! ŠOK! (VIDEO)

Marko Đedović je prepričavao Sandri Rešić i Dejanu Dragojeviću skandal koji se desio sinoć u hotelu.

- Hotel miriše, sve se razlilo, ona pakovanja sva po podu, kao da si na Kopaoniku izleđu ti noge. Ne znam šta da kažem, ni jednu ružnu reč ne smem da kažem, ništa ne smem da pričam, kad nemaš koga udri po meni. Osećam se kao đak. Ovak došao da me budi da pričamo, a on priča sve vreme, ja ćutim smrzo se kao pi*ka. Sinoć Dalila kaže slušajte me sad, ja kao istražni sudija ćutim i slušam. A ti se oženio sa dvadeset jednu, došao kao da brani brata, druže - govorio je Đedović.

- Kaže Dalila, još pola godine mi je falilo da uzmem srpsko državljanstvo - rekla je Sandra.

Podsetimo, prvo je Dalila pesnicom udarala po licu zakonitog supruga Dejana, a onda se agonija nastavila sa ljubavnikom Filipom Carem.

Njih dvoje su se žestoko posvađali, pale su teške uvrede, a jedno drugom su u naletu besa izlomili stvari. U toku njihovog konflikta obezbeđenje je moralo da reaguje, jer je Dalila nakon uvrede koja je dobila od Cara nasrula na njega.

On je izneo brojne uvrede na njen račun, dok ga je ona šamarala. Car je potom otišao do Dejana Dragojevića i priznao mu da je bio u pravu za sve kada je reč o Dalili.

- Kad sam video da mi je razbila parfem od Maje i Bruna... Mamu joj j*bem... Misliš da sam ti ja Dejan... Zna kako je sa mnom ušla u priču, sa mužem je bila, sa mnom flertovala, pa bi sa mnom opet to da radi. Rekao sam joj sve što sam Mini i droljama. Da je k*rva i drolja koja je ostavila muža da bi se j*bala sa mnom. Sto puta me je udarila - počeo je Car.

