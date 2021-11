NOVI OKRŠAJ SUPRUŽNIKA! Pomahnitala Dalila se zaletela na Dejana, Dragojević je GURNUO, ne želi očima da je VIDI! (VIDEO)

Taman kad su svi mislili da se tenzija spustila, dogodio se novi okršaj bivših supružnika.

Dejan Dragojević se presvlačio u garderoberu, a u momentu kada je želeo da iz istog izađe, na vratima se pojavila Dalila i zaletela na njega, uz niz uvreda.

On nije želeo da uzvraća, već ju je samo rukom sklonio i produžio:

"Stani da ti kažem nešto. Pi*ko, pi*ketino jedna! - govorila je Dalila.

"Makni se", gurnuo ju je Dejan.

Inače, Dalilin otac se oglasio za Blic i opleo po Dalili.

- Gore od ovoga ne može. To što moja ćerka radi je dno dna. Dejan treba i mora da se razvede od nje. Voleo bi kad bi to uspeli spolja da reše, ali ako on želi u rijalitiju razvod neka to i uradi - kazao je on na početku.

- Vidim da se Car i ona stalno tuku, ali polako tek će ona dobiti batine. Ovo nije ništa. Imala je zlatnog momka pored sebe, sad joj ni ova bronza od Cara ne vredi. Tek će problemi u njihovom odnosu nastati. Sramota je i bruka da se takve stvari rade javno i da se tuku pred kamerama - dodao je Huso.

