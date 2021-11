KAD BIH TI OPROSTILA, BIO BI JOŠ GORI! Car se POKUNJEN uvukao Dalili u krevet, ona mu prebacila SVE GNUSNE UVREDE!

Filip Car uvukao se u krevet kod Dalile Dragojević, a onda su započeli raspravu, dok je on na sve načino pokušavao da joj se opravda zbog svađe.

- Nemam snage da se otimam. Ne želim da se ljubim posle svega što si mi rekao - rekla je Dalila.

- Znaš da ne mislim tako. Ljudi, budite ovde, nismo normalni - zamolio je Car Miljanu i Luksa.

- Ako lepo pričaš neće - dodala je Miljana. - Krivo mi je što sam rekao. Pomislim da se igra sa mnom i kažem svašta. Da nisam došao rekla bi da sam ko zna šta radio - rekao je Filip.

foto: Pritnscreen

- Lezi i zagrli je - posavetovala je Miljana. - Sve što si ti želeo, ja sam napravila. Ti si želeo s*ks sa mnom i da se završi, ti si želeo da imaš dete. Ti si insistirao na tome. Verovala sam da si vredan svega toga - govorila je Dalila. - Ja sam to hteo, ja to želim i ja tebe volim. Napio sam se i poludeo, ne mislim to Dalila. Namerno hoću da te povredim da se raziđemo, a onda vidim da ne mogu i da ne mogu da zaspim bez tebe - nastavio je Car.

- Uvek ćeš raditi ovo i bićeš još gori. Kad bih ti oprostila bio bi još gori u sledećoj svađi. Sinoć si krenuo da me pljuneš, a rekao si da je to najgore poniženje. Htela sam da ti pokažem na najnemoćniji način da ti grešiš. Uništio si me solidarisanjem sa čovekom koji me je povredio. Skoz si me uništio! Pozivanjem majke i sestre, kao da sam najveće zlo... Kako sutra da me gotive? Ja tebe da nemam izborila bih se sa svim, ti me uništavaš - pričala je Dragojevićka.

- Šta treba da napravim? Poludim, a još se i napijem - dodao je Car.

kurir.rs

