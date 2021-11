ŠOK TVRDNJE ZORICE MARKOVIĆ: Dalila ima oženjenog dečka iz Sarajeva, spremila je PAKLENI plan, ali evo šta joj izmiče iz ruku

Zorica Marković prinzala je da bi Dalilu Dragojević najradije poslala u Urgentni cenar. Naime, Markovićeva je trebalo da se useli u vilu u Šimanovicima i postane ravnopravni učesnik "Zadruge 5", ali do toga nije došlo zbog zdravstvenih problema.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, pevačica za Informer priznaje da pomno prati dešavanju u rijalitiju i zaplet oko ljubavnog trogula koji čine Dalila Dragojević, Dejan Dragojević i Filip Car.

Zorica nema lepe reči za Dalilinu odluku da konzumira intiman odnos sa ljubavnikom, dok joj muž tuguje u drugoj prostoriji:

- To kako se Dalila ponaša, to nema nigde, Ona je za gađenje, a njeni postupci su za svaku osudu. Pa gde to ima da muža ostavljaš na televiziji nakon 5 godina braka jer si se kao "zaljubila" u nekoga preko noći - rekla je u dahu Zorica.

- Da sam ušla u "Zadrugu 5", poslala bih je odmah u Urgenti centar! Sve vreme manipuliše i sa jednim i sa drugim. Ne bi me začudilo da ima prećutni plan, jer se meni čini, da je njihov brak odavno na tankom ledu. Zoki Šumadinac je rekao kada je gostovao kod Dušice. To je poznata stvar, svi znamo šta je radila. Mislim da su se njih dvoje spolja dogovorili da se unutar rijalitija razvedu, ali su stvari izmakle kontroli. Načula sam da je Dalila sa nekim oženjenim čovekom iz Sarajeva, koji ima decu. Pretpostavljam da joj zato Matora daje toliku podršku da se preseli u Beogradi i osamostali...

Zorica o Dejanu Dragojeviću nema preterano lepo mišljenje, ali ga smatra kvalitetnijom osobom od njegove žene:

foto: Printscreen

- Pa setite se samo pre dve godine, u "Zadruzi 3", kako se oboje napadali Vladimira Tomovića i spominjali mu njegovog pokojnog oca, koji je te iste godine preminuo. To je nečuveno, dobre osobe tako nešto ne mogu da urade!

Pevačica je prokomentarisala ponašanje Filipa Cara, koga smatra "budalom", ali ipak i iskrenim čovekom:

- Verujem da se Filip Car iskreno zaljubio u Dalilu i da je tada bio spreman da za nju da i ruku. Međutim, kada je video kako se ona bahato ponaša, od*ebao ju je odmah. Pametno je postupio. On ponekada pretera, ali ako išta drugo iskren je u svojim postupcima!

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs/informer