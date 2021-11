SAMO ŠTO SE RAZVELA, A VEĆ PROGOVORILA O POMIRENJU SA CAREM: Dalila otkrila da li bi oprostila GNUSNE UVREDE i javno PONIŽENJE!

Dalila i Dejan Dragojević stavili su tačku na petogodišnji brak, a Dalila je sad otkrila da li bi oprostila Caru sve uvrede koje joj je uputio.

- Mesec dana si bio fin, nežan, zabavn, kad je dejan zatražio razvod dobio si šta si hteo i sad se ovako ponašaš. Da je htela da bude sa Markom, bila bi - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije mi drago šta sam izgvoorio, a ni šta sam video. Video sam devojku koja je napravila veliku žrtvu zbog mene da radi stvari koje ne priliče ni slobodnim devojkama. Toliko mi je teško bilo, da sam se osvrnuo na sve druge stvari. Normalno da mi je krivo i normlano da mi je žao. Vidim da ona danas prilazi Marku i navodi ga šta je dobro, ona ima komunikaciju sa njim dok ja spavam. Ja mogu da se pokajem za svoje reči, a da li će ona da se pokaje za svoja dela? - govorio je Car.

- Je l' bi ti bilo lakše da prizna bar jednu grešku? - pitala je Ivana.

- Meni kad neko napravi nešto loše, ja toliko loešg napravima, da njegovo loše operem, da to nestane - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Treba da uzme neki deo krivice na sebe, a ja čujem da ima komunikaciju sa Markom, koji je bio uzrok. Ja se kajem za svoja dela, ali mi nije normalno ovo što radi -

- Sedila sam napolju sa Aleks, on je njoj psovao majku, ja sam samo rekla da mu ne treba to. Meni se on obratio u garderoberu, da pita gde je orman od Viki, rekla sam ne znam i da ne bih ni rekla. Moja greška je što sam se nasmejala, to sam uradila iz inata. Gledala sam ga sve vreme, nije i prišao. Bila je to moja greška, uradila sam iz inata, jer nije obraćao pažnju na mene. Ja da želim da flertujem, ja bih flertovala, da želim da budem sa nekim drugim, ja bih bila, pogotovo kad sam razvedena. Ja sam spremna da se korigujem za njega, spremna sam na sve zbog njega. Mislim da sam danas dokazala da sam spremna na sve zbog njega. Mogu sama protiv svih, ali protiv njega ne mogu. Želim sa njim da imam najbolji odnos na svetu i da budemo primer ljubavi, da ljudi govore da žele da budu kao nas dvoje - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

