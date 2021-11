DALILA UPLAKANA NAPUSTILA BELU KUĆU! Obratila se Maji Marinković direktno, a onda je CAR pred svima priznao da JE VOLI! (VIDEO)

Filip Car je priznao da voli Dalilu Dragojević, a ona je u suzama napustila Belu kuću.

- Pa ne znam...Za par meseci će biti uspomene, ne ide da ja gledam to i plačem...Ja sam ovde 98% čist, tako da je to to - rekao je Dejan.

- Vidiš šta uradiše 4 kutije - glasilo je naredno pitanje.

- To nije do 4 kutije, nego do reakcije i komentarisanja, ali mi je drago, dali su mi vetar u leđa. Drago mi je što se to dešava i nadam se da mi neće krasti sada mleko kada smo razvedeni i da će svoje prljave ruke da drži podalje. Sve joj se u životu vraća - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja mu se izvinjavam za nasrtaje...Ja se tvom ormaru ne približavam, tvoje mleko nisam dotakla...Ovim putem samo želim da izvinim Maji Marinković zbog svega što se desilo, jer Filip nije načisto sa njom. Majo što se mene tiče, Filip ti je slobodan, radi sa njim šta hoćeš - rekla je Dalila.

- Ona će biti još gora, ovo je tek početak...Ona navodi indirektno da kaže za Maju isto što i za nju, da bi se solidarisala. To su njeni šlageri - rekao je Dejan.

- Da li ti uopšte voliš Dalilu -glasilo je pitanje.

- Da, ne znam kako to ne vidi...Mene ne zanima niko osim nje - rekao je Car.

- Ja sam demolirana u ovom rijalitiju, uništena sam skroz - rekla je Dalila, pa je u suzama napustila Belu kuću.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)