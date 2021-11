PU, KLOŠARKO, GADIŠ MI SE! KO ĆE SE SAD OŽENITI TOBOM?! Dejan izvređao bivšu ženu NAJSUROVIJE, nazvao je silosom za PUNJENJE!

Dejan Dragojević pogledao je klip sa Dalilom kada su se razveli i odmah surovo prokomentarisao.

Nakon odgledanog klipa voditelj je dao reč Dejanu.

- Nije me sramota odnosa koji smo imali, sramota me je sa kim sam bio. Nekako me je blam, ali nije moja sramota. U tu kuću mogu da odem samo ako je emisija ili "Narod pita", a ovako ja da odem, ne pada mi na pamet. Što se mene tiče može sve te stvari da zanima. Ne daj Bože neko da me nazove to će biti blokirano sa svih strana. Ne postoji stvar koja bi me navela da odem u tu kuću. Stavljam ogromnu tačku i jedva čekam krlaj rijalitija. Kad se vratim u realnost, sramota me i onoga što smo radili u toku našeg braka. Pogotovo to oko dece i kad je on pričao, fuj. Sramota me je, blam me je, gadi mi se. Vraćam film kad je bilo na kapiji, mržnja mi se pojavi, bude ti muka kad vidiš nekog - govorio je on.

- Ne da mi se gadi, nego me sramota, kad prođe pored mene pokušavam da okrenem glavu - dodao je Dragojević.

- Rekao si da zadrži hemijsku jer je to jedino što će izneti - dodao je Milan Milošević.

- Jedino, što se mene tiče neka je okači oko vrata, neka se istetovira. Mislim da ću izaći mnogo bolji, kvalitetniji. Setio sam se nekih ljudi koje sam zaboravio. Toliko sam duboko ušao u vezu, da sma sam sebe ugušio. Polako isplivavam gore i vidim svetlo na kraju tunela. Osećam da se vraćam i mislim da ću do Nove Godine biti u fulu - nastavio je Dejan.

- Zašto si rekao da možeš da prekrižiš potpis i bacio si u smeće? Da li si stvarno želeo da prekrižiš? - pitao je Milan Milošević.

- Zato što je bila rekla "Bože, šta si uradio", a ona nema šta nije uradila. Juče je lupala i tražila što pre. Dva puta je nešto mumlala i onda sam čitao i vratilo mi se šta je bila rekla. Bilo mi je samo da ubacim u kantu, kako je ona predstavila naš brak, a ona je na dnu. Samo bi lud čovek bio sa ovakvom žeom. Može samo da ide i jadikuje za tobom. Niti će neko hteti da bude sa njom, niti veri i oženi. Ona je pokazala sliku i priliku sebe. Ja sma ispao glup i jadan. Vraćam film šta sam sve ćutao i trpeo. Mesec dana sam se ćutio, a onda je prolazila i smejala se. Kaže ti: "Pod kapuljačom", pu klošarko. Zbog čega? Da bi bila izvređana, isp*šana i silos za punjenje semnakama. Sve me je sastavilo... kad bih krenuo da se izvinjavam ljudima koje sam vređao zbog nje, znaš koliki bih spisak bio. Ona dolazi i kaže da sam njena meta i ona će da me ganja. Ona kad izađe i bude gledala snimke, sama sebe će se zgroziti. Ona ni ne zna šta je sreća. Ja sam mislio da sam izabrao sreću i sad kad pogledam... Kad sam bio najtužniji, bio sam najsrećniji, samo to nisam znao. Istrošiće se kao i tinta. Poniženo se osećam u smislu da sam to gledao i tražio opravdanje koje je bilo nemoguće. Kao i Filip što je rekao da hoće da se promeni, kako je tako, teraj to. Svađao sam se sa ljudima, samo da bih se njoj dodvorio i da bi bilo kako ona hoće. Nabacivala mi je indirektno Staniju i Sandru, samo sebe da bi oprala. Nije mi dalo srce da idem na tu stranu, samo jer sam joj verovao. Ja sam pet godina imao poverenje u nju, a Filip posle sedam dana nije prišao Marku, nego je stajao sa strane i posmatrao, pa i ja sam posmatrao. Imao sam ogreban idealizam koji je bio nepotreban - pričao je Dejan.

- Kad si rekao da je vaš brak smeće, da li nikad ni nije bio idealan? - upitao je Milan Milošević.

- Pa izgleda, neke stvari ne mogu da demantujem, da mi je bilo idealno. Ona govori da se učaurila, a sad trpi. Ona se miri sad od muke. Zamisli kad moraš nešto od muke da radiš. Nazivaš devojke prostitutkama, a neko ti govori kako te puni pet puta. Sebe da bi oprala, vređa druga. Neka od njih da zna da vređa kako treba, ne bi ustala sa one garniture. Tražio sam da mi kaže iskreno bilo šta, a do zadnjeg trenutka je lagala. Ide i balavi ovde, kao zadnja beskućnica. Ona je bila jaka i kvalitetna smao jer sam ja držao do nje, vidite kad je sama. Ja sam je napravio ženom, sad je niko ne bi odveo kući. Ona je prva Ani Korać govorila da je niko ne bi verio da David nije, nema šta nije prebacivala. Šta je ona uradila? Presmešno mi je kad slušam njena izlaganja. Je l' treba ja nju da tužim za sve što mi je uradila? - nastavio je Dejan.

