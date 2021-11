SAMO ŠTO SE POMIRILA, DALILA RASKINULA SA CAREM! Dejanova bivša žena u SUZAMA, preko jednog nije mogla da mu PREĐE! (VIDEO)

Martina Petrović komentarisala je prvi prikazan klip i potpisivanje razvoda Dalile i Dejana Dragojevića.

Ona je istakla da je to i trebalo da se desi, a u toku izlaganja takmičara, Dalila se odjednom uključila i saopštila svima svoju odluku.

- Mislim da je to trebalo da se desi. Deluje mi je kao da je i sada zbunjena, kao da uopšte nije znala ni da li želi da potpiše. Dejan je i dalje u rastrojstvu, to se vidi, više se bori sam sa sobom. Došao je u onu fazu ponosa, već kroz mesec, dva će mu se možda svideti i neka devojka. Treba da bude ponosan sam na sebe - rekla je Martina.

- Ne verujem da će Dalili i Caru bilo šta poboljšati vezu. Ne Dejana podržavam u svakoj situaciji, a na njih ne obraćam pažnju. Mislim da ga čekaju sjajne stvari, Dejan je procvetao nakon razvoda. Imam utisak da je živeo po njenom šablonu, ona je neko ko voli da vlada situacijom, da diriguje ljudima - komentarisala je Sandra Čaprić.

- Mislim da Dejan i dalje nju voli, Dalila je u nekom rasulu, devojka je u totalnom rasulu. Dejanu ne treba nikakva veza ovde. Car ide srcem, on je mangup, mora da se preseče, da se zna ko je tu glavni. To neće potrajati - govorio je Sale glumac.

- Uf, ovo će biti borba! Čim je Dejan počeo pričati, ona je rekla da je pi*ka. Niko ništa ružno nije rekao, ali ona ne... Ona ne može da izdrži da se svađa sa ovim ljudima ovde. Neka izabere, ili će se svađati sa ovim ljudima ovde ili će biti sa mnom - ubacio se Car.

- Ja ne mogu da budem sa Filipom, on je meni ponovo opsovao majku. To je to, ne mogu - odlučila je Dalila u suzama.

- Je*i mamu kome god želiš, meni niko neće je*ati majku! Počela sam dobijati strah od tebe, da li nekome smem da se obratim, ja ne želim biti u vezi sa nekim od koga imam strah - govorila je Dalila.

- I to možemo rešiti, ja na jednoj garnituri, ti na drugoj tokom emisije. U pravu si, možda će ona bolje funkcionisati tako - rekao je Car.

- Miljana, šta me gledaš tako? Je l' uživaš? - pobesnela je Dalila.

- Ne znam šta je video na tebi. Niti si lepotica, nemaš du*e, ništa. Napada tvog muža zbog tebe, dovodiš ga do nervnog sloma. Ponašanje ti je odvratno - odbrusila joj je Miljana.

- Dobro, ja sam ružna, nemam si*e, nemam du*e, vi nađite neke lepotane. Njegova rasprava sa nekim traje po dva sata, ali sam u stanju da se posvađam sa njih 200 i da sednem, da mi bude potpuno dobro - govorila je Dalila.

