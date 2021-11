DEJAN VIDEO BRATA KAKO MAŠE PAPIRIMA ZA RAZVOD I SMEJAO SE NA SAV GLAS: Dragojević priznao da li je spreman da oprosti PORODICI!

Dejan Dragojević video je klip kako njegov brat maše papirima za razvod koje je sam omogućio, pa se nasmejao.

Dejanu je snimak stavio osmeh na lice, dok je Dalila "izgorela" od besa.

"Meni je ovo stvarno smešno, neka je tako reagovao, neka su papiri stigli što pre", istakao je Dejan, koji nije znao da je njegov brat sve završio.

foto: Printscreen

"Nije mi to palo na pamet, video sam samo da je advokat iz Rume. Komentarisanje ljudi, dopisivanje, antifanovi, previše opipavanja terena, vraćanje na stare priče, to je najgore bilo, nisam podrška toga. To nas je uvuklo u problem", rekao je Dejan koji nije mogao javno da oprosti porodici još uvek.

foto: Printscreen

Dalila je bila besna, pa se umešala i istakla da želi svog psa Tedija u rijalitiju.

"Ja molim produkciju da ubaci Tedija, ja neću da on bude tamo sa njima", rekla je ona, a Dejan se protivio.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

