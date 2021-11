MAJKA ZBOG NJE PALA U DEPRESIJU, OTAC POBEGAO IZ TUZLE Pričalo se da je Dalila svako veče IMALA DRUGOG! BURNA PROŠLOST PRELJUBNICE

Dalila Dragojević u rijalitiju "Zadruga" prevarila je muža Dejana Dragojevića sa Filipom Carem, sa kojim sad ima trurbulentnu vezu.

Bračni par potpisao je papire za razvod braka i stavio tački na pet godina zajedničkog života. A večeras su između njih pale i teške reči.

Ipak, ovo nije Dalilin prvi rijaliti. Tako je na društvenim mrežama opet postao aktuelna snimak na kojem, voditeljka čita, kako je Dragojevićeva navodno svako veče bila u Sarajevu sa drugim muškarcem.

- Dalila je bila u Sarajevu i svaku noć imala drugog muškarca, njen otac je sve to saznao pa se od silne sramote pokupio iz Tuzle i vratio u Šepak, a nje se stidi i ne voli da mu se pomene ni njeno ime. Njena majka se u to vreme razbolela, takođe, zbog nje, žena se leči od teške depresije, ali Dalilu to nimalo ne zanima, ona njih pominje samo reda radi, ni a od adžije ni p od poštenja, ona je sramota za celu Bosnu - čitala je tada voditeljka rijaliti programa "Parovi".

Da podsetimo, Dejan Dragojević, nije želeo da ćuti bivšoj ženi pa ju je čak nazvao i silosem za punjenje.

- Samo bi lud čovek bio sa ovakvom žeom. Može samo da ide i jadikuje za tobom. Niti će neko hteti da bude sa njom, niti veri i oženi. Ona je pokazala sliku i priliku sebe. Ja sma ispao glup i jadan. Vraćam film šta sam sve ćutao i trpeo. Mesec dana sam se ćutio, a onda je prolazila i smejala se. Kaže ti: "Pod kapuljačom", pu klošarko. Zbog čega? Da bi bila izvređana, isp*šana i silos za punjenje semnakama. Sve me je sastavilo... kad bih krenuo da se izvinjavam ljudima koje sam vređao zbog nje, znaš koliki bih spisak bio. Ona dolazi i kaže da sam njena meta i ona će da me ganja. Ona kad izađe i bude gledala snimke, sama sebe će se zgroziti. Ona ni ne zna šta je sreća. Ja sam mislio da sam izabrao sreću i sad kad pogledam... Kad sam bio najtužniji, bio sam najsrećniji, samo to nisam znao. Istrošiće se kao i tinta. Poniženo se osećam u smislu da sam to gledao i tražio opravdanje koje je bilo nemoguće. Kao i Filip što je rekao da hoće da se promeni, kako je tako, teraj to. Svađao sam se sa ljudima, samo da bih se njoj dodvorio i da bi bilo kako ona hoće. Nabacivala mi je indirektno Staniju i Sandru, samo sebe da bi oprala. Nije mi dalo srce da idem na tu stranu, samo jer sam joj verovao. Ja sam pet godina imao poverenje u nju, a Filip posle sedam dana nije prišao Marku, nego je stajao sa strane i posmatrao, pa i ja sam posmatrao. Imao sam ogreban idealizam koji je bio nepotreban - pričao je Dejan.

