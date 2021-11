ĆERKA JASNE ŠEKARIĆ MAMI PRAVILA VELIKE PROBLEME! Prevarila dečka JAVNO u rijalitiju, on je zamenio drugom posle 3 dana!

Svi se sećaju Lee Šekarić, ćerka Janse Šekarić, koja je bila učesnica rijaliti programa "Zadruga", gde je čak bila intimna sa cimerom, manekenom Radetom Lazićem.

Naime, ona je tada ušla u "Zadrugu" kao zauzeta devojka, a nije joj trebalo dugo da svog dečka javno prevari.

Kako se tada pisalo, ona je, nakon samo tri dana od svog ulaska, ispod pokrivača ručno zadovoljila Lazića, međutim iz ove njihove afere nije se izrodila veza.

Nakon toga, Leinu pažnju privukao je Nikola Orozović. I taman kad su počeli da ostvaruju prisniji odnos, Lea je, uprkos tome što je zbog svih pomenutih dešavanja bila u centru pažnje, nominovana za izbacivanje, a onda je i napustila "Zadrugu".

- Taman smo se Nikola i ja opustili, tj. on, krenuli smo u neku priču, onda se desila nominacija. Dve nedelje su prošle, ja stvarno mogu da kažem da sam se zaljubila i zato mi je mnogo teško pao ovaj odlazak. Mnogo sam se vezala za neku grupu ljudi. Rekao mi je da će biti sve u redu i da ćemo se čuti kada bude izašao - rekla je tada u studiju Lea.

Iako se do tada suzdržavao, maneken Rade Lazić, samo tri dana nakon Leinog izbacivanja našao je novu devojku Marijanu Zonjić, sa kojom veza takođe nije potrajala.

Nakon što je izašla iz rijalitija, Šekarićeva je priznala da su je pogodile reakcije ljudi na njeno učešće.

- Meni je sve to jako teško palo u trenutku kada sam izašla, nemam ništa loše o Radetu Laziću da kažem. Ne mogu da kažem da je to bila greška. Stvarno sam osoba koja je uvek pričala sve najgore o kombinacijama i da sam znala da mi ne bismo bili zajedno posle toga, sigurno se ne bi desilo. To je iza mene - rekla je Lea i dodala:

- Mamu su osuđivali, videla sam po komentarima. Rekla sam joj da pokuša to da ne čita, mada ona je i sama tokom svoje uspešne karijere shvatila da će uvek biti raznih priča. Nas dve smo dugo pričale kada smo stugle u stan, bilo je tu kritika i pohvala, ali ostaće sve između naša četiri zida. Mislila sam da me ona neće sačekati u studiju, jer je trebala da bude u Kini - rekla je tad mlada Lea.

Podsetimo, Lea je u rijalitiju pričala u kakvim je odnosima bila sam mamom i priznala da su išle kod psihijatra, zbog njenog problematičnog ponašanja.

"Znaš da smo mama i ja išle kod psihologa jedno vreme. Imala sam sedam godina kada je ona išla zbog mene. Pitala je tamo za neke savete. Kada sam bila osmi razred, "koljemo se", jednom nismo pričale mesec dana. Ona (psiholog) krene da krivi nju zbog toga što nije našla muškarca i što je ceo život imala i ulogu majke i oca. I meni je bilo krivo, u svađi smo, ali što napada majku za sve. Majka mi je. Na kraju, kako smo nas dve propričale. Jedno veče smo sele, ja sam rekla da ne mogu da idem kod te žene više i krenula da plačem. Tako smo nas dve propričale. Imale smo razne faze", pričala je Lea, pa dodala:

"Kada sam bila mala i kada su se mama i tata razišli, ja sam rekla da ću da odem od kuće ako bude imala drugog muškarca."

