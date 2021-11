IZLUDELA CARA SVOJIM STAVOM! Sanju Grujić ne čuju zbog BUJNOG DEKOLTEA, a uništila je Dalilu: Kod nje se smrklo, GLUMI DA JE JAKA!

Zadrugarka Sanja Grujić pleni pažnju svojim atraktivnim izgledom, zbog čega je mnogi učesnici rijalitija ne shvataju ozbiljno. Međutim, njeno izlaganje o razvodu Dalile i Dejana Dragojevića, mnoge je zaintrigiralo, a Dalilu i Filipa Cara žestoko provociralo:

- Ja bih krenula od ambijenta, okruženi smećem, to je kao i razvod, postupak. Ona ponižava druge da bi uzdigla sebe. Ona je ispala najveća ku*va u ovom rijalitiju. Dejan je skinuo teret sa srca. Dalila glumi da je jaka, ona prikriva svoju ranjivost, ona je potpuno demolirana i slomljena. Pred njim je blistava budućnost, a ona će da pukne kao grisina - govorila je Sanja.

- Razvela si se, zaljubila si se u drugog, budi normalna, onda, a ne da provocira. Ja kada vidim da ona plače, meni bude teško, ali kada krene ono prozivanje, u meni se probudi revolt. Izludeće na kraju, gadiće se sama sebi. Ona je počela da rešava probleme sa alkoholom, njoj sunce više ne izlazi na istoku.

- Dok su ona i Deki bili zajedno, bili su odraz jedno drugog. Kao u ogledalu, dok smo gledali Dalilu videli smo stabilnost, ekonomičnost, odlučnost, rečitost, a to je bio Deki. Dekija smo videli kao starca iskompleksiranog i arogantnog, a to je bila Dalila. To se vidi sad kad su se rastali, Deki je osvojio simpatije svih nas, pristupačan, pun poštovanja prema njoj, a Dalila potpuno suprotno kakvim se prikazivala, počela da pije, alkoholom se ne rešavaju problemi, vređa sve. Kod nje se smrklo sve u životu, tu joj niko ne može pomoći - izjasnila se Sanja Grujić.

- Ova sa Harvarda došla - dobacivao je vidno revoltiran Filip Car.

