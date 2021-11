DEJAN PONIZIO DALILU PRED SVIMA, CAR ODMAH SKOČIO: Otkrio zbog čega je komunicirao sa Dragojevićem, a onda se POKAJAO zbog OVOGA!

Dejan Dragojević je ustao za crnim stolom i ponizio bivšu ženu pred svima, a onda je Car ustao i otkrio da se kaje što je imao sukob sa Dejanom.

Dalila Dragojević je prva dobila reč kako bi prokomentarisala:

- Ja, nit sam konzerva, nit sam pivo. Nisam znala da se ovo desilo, ali je jako degutantno - rekla je Dalila.

- Slažem se sa Dalilom, nije mi normlano da njih dovjica komuniciraju, sad i nikad. Ako je neko preko puta nas go**o, ajde i mi da budemo. Nije mi normalna komunikacija između njih dvojice, ali je ova fora top samo ukoliko kupiš kozu. On kad je besan, prebacio bi je preko ograde. Nisu mi normalne komunikacije između sadašnjeg i bivšeg. On se i jeste sprdao, a da li Dalilu to vređa, to je sada pitanje. Neću nikada da podržim sprdnju između dvojice koji su sek**alno opštili sa jednom devojkom - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

Dejan Drragojević tražio je reč kako bi prokomentarisao dešavanje na klipu. Ivana Šopić mu je tom prilikom dala reč:

- Prvo je on došao u pušionicu i rekao kako mu je žao. Ja nema šta da se svađam sa njim, rešio sam se nje. Ja da se sklanjam od njega po kući, uzeta mi je žena, krevet, pa sad treba i da bežim od njega po kući. Pivo je vrednije od ovoga u pušionici, od ove žene - rekao je Dejan.

- Od koga ja da se sklanjam, ja sam ovde čist. Meni može bes da se izazove kada osetim bezobrazluk ili pretnju. Kad krene da se vređa, vređa se. Nema potrebe da idem da se svađam sada sa njim, zbog koga. Ona je mene povredila, nije on.

- Nije ovo sam početak komunikacije, bilo je u pušionici. Ja sam bio razočaran sam u sebe, što sam ušao u konflikt sa Dejanom, nsiam trebao da uđem ni u verbalnu komunikaciju. Kad sam legao uveče, bilo mi je krivo. Nije ispravno prema Dalili, u tom momentu Dalila je napravila nešto što me je uvredilo i uvredila, a sa drugo dtrane je bio Dejan, o koga sam se noč pre toga ogrešio. Imao sam potrebu da mu kažem da mi je krivo to što sam uradio - govorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Car je tu noć bio siguran da je u pravu, ali svako mislim da je ono što je posle ovoga usledilo mnogo gore. Ovo jeste želja da se ponizi, jer se on osećao poniženo. On je sebi dao za pravo da se tako ponaša, jer se osećao povređeno zbog onoga što se desilo sa Markom. Posle ovoga, ovo je smešno posle onoga što se desilo. On je pod dejstvom alkohola napravio goru stvar, ono za što smo Dejana optuživali, on je gledao - pričao je Đedović.

- U tom momentu me je zanimalo kakva će biti njena reakciju. Video sam ja šta ona radi, jeftinu foru mi je prodavala Nikako nisam ispravo ispravan, može da se protumači i da želim da spustim Dejana, to je bilo spontano i on se čak na to nasmejao. Žao mi je što sam dopustio konflikt sa Dejanom, jer smatram da sa njim ne treba da imam ni dobru, ni lošu komunikaciju. Mogao sam javno da se izvinim, da meni bude lakše - nastavio je Filip.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)