ZOLA LUPIO ŠAKOM O STO! Prekipelo mu ponašanje Miljane Kulić, pa okrenuo NOVI LIST! (VIDEO)

Lazaru Čoliću Zoli je prekipelo zbog ponašanja Miljane Kulić, pa je za crnim stolom okrenuo novi list.

- Ja da je ne volim, ne bi bilo ovako...Pokušava od ljudi da izvuče neke negativne stvari o meni. Ja želim da naš odnos bude zdrav i normalan odnosu na sezone pre toga. Ona nema problem, ona ode i pita sve. Njoj ne odgovara kad ti njoj kažeš da je volim, nisi joj intresantna za razgovor. Pokušala je isto tako da izmanipuliše Matoru, ali nije uspela. Mislim da bi trebalo da postanem muško u ovom odnosu, koliko god da je ponižavajuće, ima da me sluša u nekim momentima - rekao je Zola.

- Što se tiče Matore, ona je bila tri godine sa SAnjom pa je to shvatila. Ja se neću promeniti, sa njim sam prekinula svaku komunikaciju, nisam nimalo glupa. Ako vidim za tuđe odnose sve, videću i za sebe. Instikt meni sve govore. S obzirom da je Matora rekla da ne bi bio sa tobom tri godine da te ne voli. Neću pričati više o Zoli, ne zanima me - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam pričala ja sama sa Miljanom. Ja je ne mrzim, ali joj ne opraštam ono. Rekla mi je da zna da smo na suđenju i sve to, ali je rekla da bi volela da čuje moje mišljenje, pošto je Sanja bila sa mnom iz interesa. Rekla sam joj da je Zola voli, ona me je u tom trenutku stavila u šah mat poziciju, rekavši mi da sam i ja Sanju volela. Ljudi koji mogu to da rade, mogu da se pretvaraju da je i jače od ljubavi - rekla je Matora.

- Meni je pun kur*c ko će misliti da li sam ja sa njom iz koristi ili ne. Ja vrlo dobro znam koliko sam se dao u tom odnosu, ali da dopuštam da neko pi*a po meni, da se ja opterećujem nekim stvarima, više neću da dozvolim. Ako možemo imati normalan odnos imaćemo, ako ne, nećemo - rekao je Zola.

Kurir.rs/M.M.

