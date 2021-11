VIKTORIJA OTKRILA ŠOK TAJNU MALOLETNE MILICE: Čule smo se pred rijaliti, zajednički drug mi je rekao da bi se ona J**AVALA (VIDEO)

Zadrugari biraju između Milice Veselinović i Frana Pujasa tokom nominacija.

Viktorija Mitrović naredna je komentarisala ovo dvoje ukućana.

foto: Printscreen

- Od Frana ću početi, jer za njega imam samo nešto kratko prokomentarisati. Mi smo imali još u studiju neku prepirku, nismo se mirisali ni ovde, ali sam ga u međuvremenu zgotivila, kao i on mene. Imam lepo mišljenje o njemu, okej mi je. Što se Milice tiče i odnosa sa Mensurom, ja ih u kući ni ne vidim. Vidim ih samo kroz kupatilo. Kad smo ušli ovde, imala sam korektan odnos sa Mensurom i njom, sve do klipa kad su mene prokomentarisali u negativnom smislu - rekla je Viktorija i dodala:

foto: Printscreen

- Ona mene ne zna od spolja, imale smo samo jedan telefonski poziv. Taj neki Noris je naš zajednički prijatelj, ja sam bila sa njim i pitala sam da li postoji još neka devojka koja bi ušla u Zadrugu. On se setio nje, rekao mi je da je u tom fazonu, da bi se je*avala... Rekao mi je da je ona u njega zaljubljena i što se tiče skrinšotova za Vladimira, to je stiglo i do mene. Smatram da je ona hiperaktivna, nisam mogla da je uhvatim u studiju, pevala je... Zbog uvrede koju je iznela na klipu, šaljem nju.

foto: Printscreen

- Samo hoću da demantujem, ja sam tog dečka upoznala na potpisivanju ugovora, moja majka je bila sa mnom, ona sve zna - odgovorila je Milica.

Kurir.rs/K.Đ.

