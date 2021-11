MILICA JE BILA SVESNA DA ĆE BITI BITNA PORED MENSURA! Zadrugari stavili maloletnicu na stub srama, koristi dečka zarad rijalitija!

Nominacije su izazvale haos, a posebno za devojku Mensura Ajdarpašića.

Zadrugari biraju između Milice Veselinović i Frana Pujasa, a Mateja Matijević naredni je komentarisao ovo dvoje ukućana.

foto: Printscreen

- Što se Frana tiče, dok sam gledao četvrtu sezonu, u jednoj emisiji je trebalo da navedem tri najantipatičnije osobe, ja sam naveo Frana. Meni se tu nešto nije svidelo, stalno je plakao. Posle su ga Reljići prihvatili, krenuo je da se druži sa mojim sadašnjim zetom. Mi smo se na rođendanu moje sestre ispričali, postali smo super i jedan od najdražih ljudi. Mislim da je jako inteligentan i kvalitetna osoba. Što se Milice tiče...malo sam promenio mišljenje. Naš odnos ne postoji, Mensur je isključio sve muške osobe, mislim da Milica nema odnos ni sa jednim muškarcem, ali imam poštovanje prema njoj, od nje stvarno ne boli glava, prijatna je. Kada je u pitanju odnos sa Mensurom, e, tu mi neke stvari nisu kako treba... Ja verujem nekim ljudima koji dolaze od spolja, aludiranje koje iznosi Đedović, na primer, njemu verujem. Oni se ne razdvajaju, meni to nije normalno, nije mi normalno da se prate i do toaleta. Mislim da će se taj odnos ugušiti. Mislim da je Milica jako namazana i proračunata, zna da je Mensur neko od najjačih igrača ovde, mislim da je bila svesna da će biti bitna pored njega i da je to jedan od glavnih razloga njenog ulaska u vezu. Poslaću nju u izolaciju - govorio je Mateja.

foto: Printscreen

- Krenuću od Milice... Mislim da je zaljubljena u Mensura i da ga je zavolela, ali mislim da im se u vezi dešavaju problemi koji se vuku od spolja, da nije potpuno iskrena kada su ti odnosi u pitanju. Mislim da bi im veza bila bolja, samo kada bi dali jedno drugom malo prostora. I ja sam sličan problem imao u vezi, ne volim tu posesivnost, mislim da svako u vezi treba da ima prostora. Za nju smatram da je inteligentna cura. Što se Frana tiče, on je neko koga sam upoznao prošle sezone, žalio mi se ove sezone kako mu se ne sviđa društvo, ljudi, vidim da se sada malo aktivirao i počeo da komentariše, rekao bih da je mali Đedović. Bio mi je iskreniji Fran iz prošle sezone, sada imam osećaj da radi nešto fejk, neki njegovi stavovi su mu čudni, kao da su mu nametnuti. Zbog situacije sa njim, sačuvaću Milicu - odlučio je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

