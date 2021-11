JAVIO SE NAJBOLJI DRUG FILIPA CARA! BRUNO BEZ DLAKE NA JEZIKU: Maja kad uđe pravi haos za 2 minuta! Ona je bolji izbor za Filipa!

Ljubavni trougao, čak i nakon zvaničnog razvoda braka Dalile i Dejana Dragojevića, intrigira domaću javnost i šire. Bračni par je nedavno potpisao papire za sporazumni prekid braka, ali su odnosi među njima i dalje turbulentni.

Pre nekoliko dana, Dalila i Filip Car imali su žestoki okršaj u hotelskoj sobi, koji je srušio sve granice sukoba kada je rijaliti format u pitanju i koji ni oni sami još nisu potpuno prevazišli. Na glamuroznom slavlju Krsne slave Željka Mitrovića, Car je doživeo emotivni trenutak, kada je prvi put u javnosti plakao kao malo dete pred kamerema i pokazao svoju drugu stranu. Obratio se svojoj porodici, prijateljima, ali i svom najboljem drugu Brunu, koji se sada oglasio za "Pink".

Koju emociju si osetio kada si gledao Filipove suze i vapaje za porodicom i prijateljima, kao i najlepšim trenucima u životu koji mu neizmerno fale?

- Jao, ispratio sam to. Video sam da me spominje, mnogo mi je bilo žao tada. Razumem ga, veliki pritisak, kamere, sve mu se skupilo. Verujem da će biti malo lakše kada se spusti tenzija i kada prođe sve ovo što se dešavalo poslednjih dana. Naravno da mu sve to fali i sve ga čeka kad izađe.

Da možeš da mu daš savet ovoga trenutka, koji bi to bio?

- Samo da se drži, da bude svoj, da ne pravi probleme i da izdrži do kraja. Ja sam svakako uvek uz njega.

Da li si ispratio najturbulentniju svađu Cara i Dalile, haos koji se dogodio tokom žestokog sukoba u hotelskoh sobi?

- Jesam, bilo je strašno. Ne bih mnogo komentarisao. Mislim da nije preterao, on je jako pravičan. Zamolio ju je nešto, ona to nije ispoštovala i eto šta se desilo. Kada bi se ona ponašala normalnije mislim da bi bilo mnogo manje problema.

Kako komentarišeš njihovu vezu? Da li podržavaš Dalilu kao njegovu devojku?

- Svaki njenog izbor podržavam, ako je on srećan i ja sam. Ako on ne bude zadovoljan neću biti ni ja. Šta god on odlučio ja ću kao njegov prijatelj podržati, samo da njemu bude dobro. Oni su tek dvadesetak dana zajedno, svašta može da bude do kraja, možda bude bio još sa tri devojke ili ona sa nekim drugim. Videćemo šta će sve biti...

Maja Marinković je otkrila da danas ulazi na velelepno imanje, misliš li da njen ulazak može nešto da promeni u Filipovoj novoj vezi?

- Iskren da budem to će biti jako interesantno gledati, poznato je da Maja napravi haos za dva minuta. Možda se i promeni nešto, mislim da je sve moguće, ostaje nam da ispratimo.

Da možeš da biraš, sa kim bi želeo da bude Car bude na kraju, sa Majom ili Dalilom?

- Definitivno sa Majom. Dalilu ne poznajem, samo preko ekrana. Maja je iskrena i luda, simpatična u svemu što napravi. Šta god uradila uvek je čistog srca i smatram da je svakako ona bolji izbor za njega.

