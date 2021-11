NAPUSTIO SI KUĆU JER TI JE MAJKA PRED OČIMA VARALA OCA: Emina Mujić stala na Dalilinu stranu, nije ona ukaljala PREZIME DRAGOJEVIĆ

Majka Dalile Dragojević, Emina Mujić oglasila se nakon razvoda svoje ćerke i Dejana Dragojevića.

Ona je, inače, ranije stajala u odbranu, sada već bivšeg zeta, ali čini se da je sada promenila mišljenje o njemu, te je iznela šokantne detalje o njegovoj porodici.

Poznato je da je Dejan napustio svoju porodicu, te svoj dom gradio daleko od Dragojevića, a kako tvrdi Emina, on je otišao iz kuće jer je navodno njegova majka varala njegovog tatu, piše Blic.

foto: Printscreen

- Dejane ako je Dalila ukaljala prezime Dragojević, ne zaboravi da si plakao i pričao kako je tvoja mama Biljana takođe ukaljala prezime Dragojević i pored vas troje dece izbacila na ulicu tvog tatu Gorana sa dva kofera, a u krevet gde je tvoj tata spavao sa tvojom mamom ušao znamo već ko i zbog kog si ti i napustio tu kuću jer nisi mogao da gledaš sve to, a sve druge priče su manje bitne! Ti si kuću napustio ogorčen na svoju majku koja je pred tobom, tvojim bratom i tvojm sestrom spavala sa dotičnim gospodinom koji je treća kuća od tvoje majke! Žalosno, ali istinito. Ukaljala majka tvoje prezime Dragojević, a sad kad je Dalila to uradila sve vam nešto čudno. Svaka istina boli, a ovo je samo jedan deo iz života slavnih Dragojevića! Dejane "sorry" ali ti mene poznaješ i znaš da ne ćutim nikome na nepravdu, a ovo je nepravda prema Dalili! Zato ti je i teško da oprostiš Bilji, a ne zbog Dalile... Čisto da se zna jedan od razloga - rekla je.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic