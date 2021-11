NISAM SAMO DŽEK U OVOM RIJALITIJU, DŽEK SAM I NAPOLJU! Dalila otvorila dušu pred svima, a onda je usledila ŽUČNA RASPRAVA sa Carem

Dalila Dragojević ustala je za crnim stoom pa je priznala da nije ispala fer prema bivšem mužu Dejanu.

- Danas me je mnogo njih navelo. Ne mislim da je ovde bilo ko moralista i da ima prava da bilo kome sudi. Imala sam dosta grešaka u svom životu, uvek sam govorila da sam kroz svaku svoju grešku nešto naučila. Neću se vraćati na prošlost, o svakom ovde znam neku priču. Svi smo u ovom istom sistemu, od vas mi niko račun platiti neće kad izađem, niti sam se ikada družila sa nekim iz rijalitija. Nisam samo džek u ovom rijalitiju, džek sam i napolju. Niko ne može da mi nabije na nos da sam stipsa i nemoralna, moj je problem sa koliko sam partnera imala u životu. Da, kriva sam što nisam bila dovoljno hrabra da stanem ispred čoveka sa kojim sam živela i stvarala i rekla da sam se zaljubila. Nisam imala dovoljno hrabrosti za to. Uvek sam navodila na to da je tako, ali ni samoj Matoroj nisam imala hrabrosti da kažem da je to tako. Jesam ga povredila, stojim iza toga, ima prava da sad kaže da je sumnjao pet godina i da pokuša da mi uništi život, to je njegovo pravo, imala sam par ispada prema njemu. Vi najbolje znate da li ste vi gori od mene ili ne, ja se ni ne dopisujem kad sam u vezi, niti se nešto družim, niti izlazim. Da sam birala, ne bi mi se desilo ovde - počela je Dalila.

- Izabraću Stefana za lažnog moralistu, neću ga uvrediti, jer nije ni on mene. U par navrata sam doživela da imaš čudan stav prema meni, znala sam tada da eksplodiram, krivo mi je što preko mene opravdavaš honorar. Ja sam čula da je Jovana bila verena i da je ostavila verenika. Isto je predstavila svoju ljubav kao najbolju na svetu, bilo je dosta stvari od strane tvoje devojke. Znam da si ti sam bio inicijator da Jovana ode i prizna vezu, uveliko si se sa njom muvao i nisi joj rekao da je to nemoralno, uživao si u tom odnosu - nastavila je Dalila.

- Pričate gluposti, ona ni nije bila verena - rekao je Karić.

- Dobro, ovo su glupe rasprave, Dalili se ovo i dešava. zato što je išla grlom u jagode i sudila ljudima prebrzo. Ja neke stvari nikada neću iznositi, ali neki ljudi će sigurno i o tome govoriti - ubacio se Car.

Kurir.rs/M.M.

